Taylor Swift no Brasil: Como foi a última vez que a cantora esteve no país? Saiba mais

Taylor Swift anunciou shows no Brasil em sua nova turnê, The Eras Tour

A cantora Taylor Swift (33) alegrou os fãs brasileiros ao anunciar uma sequência de três shows de sua nova turnê no Brasil. A novidade veio à tona nesta sexta-feira, 2, e deixou muitos admiradores com saudades da última vez em que a artista visitou o país, há 10 anos, em 2012. Na época, ela veio ao Rio de Janeiro para realizar um pocket show privado. Relembre o que aconteceu.

Taylor Swift chegou no Brasil em 12 de setembro de 2012 , ao lado da mãe Andrea. Na saída do aeroporto, a artista separou um grande tempo para conversar com os fãs brasileiros e tirar algumas fotos. Essa proximidade com os admiradores continuou durante sua estadia no país, se fazendo presente em todas as vezes em que ela saía do hotel em que ficou hospedada.

Um dos momentos mais marcantes da passagem da cantora pelo Brasil foi uma das entrevistas que ela concedeu de seu hotel. Em conversa com um repórter do programa Mais Você, da Globo, a cantora ganhou um livro de receitas e um boneco de borracha do Louro José, companheiro de Ana Maria Braga. Apesar do personagem ser bastante conhecido no Brasil, Taylor pareceu bastante confusa com o presente que recebeu.

Em outra entrevista icônica foi concedida a apresentadora Eliana, ao lado da sertaneja Paula Fernandes, com quem a cantora tem a canção Long Live. A tradução foi feita simultaneamente via ponto eletrônico e ocasionou um delay nas respostas. Em certo momento, Paula compartilhou que usava mais cotonete do que deveria.

Outro momento aconteceu durante a abertura do pocket show, que aconteceu no Citibank Hall, atualmente chamado de Qualistage, Taylor Swift ficou em silêncio durante uma música para ouvir a plateia cantando. Bastante emocionada, ela ainda se declarou para os fãs brasileiros. "Eu amo o Brasil", disse a loira que recebia gritos dos fãs apaixonados.

Taylor Swift é uma das cantoras pop mais aguardadas pelos fãs no Brasil. A artista faria shows em território brasileiro em 2020 com a turnê Lover Fest, porém, cancelou as apresentações devido à pandemia de Covid-19. Agora, com a The Eras Tour, a artista se apresentará em 18 de novembro no Rio de Janeiro, no Estádio Nilton Santos, e em 25 e 26 de novembro em São Paulo, no Allianz Parque.

CONFIRA O ANÚNCIO DOS SHOWS DE TAYLOR SWIFT NO BRASIL: