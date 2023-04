Motivo da separação de Taylor Swift e Joe Alwyn vem à tona

Após notícia do fim do namoro de Taylor Swift e Joe Alwyn, o motivo do término foi revelado por revista internacional

A cantora Taylor Swift está solteira novamente. Após seis anos de namoro, ela rompeu o relacionamento com Joe Alwyn e o motivo do término veio à tona. De acordo com a revista People, os dois estão separados há algumas semanas e decidiram romper o relacionamento por causa das personalidades diferentes.

Uma fonte da publicação informou que eles tiveram momentos difíceis ao longo do relacionamento, mas sempre resolviam. Porém ao longo do tempo, eles perceberam que não eram as companhias ideais um para o outro. Ele não teria gostado de toda a exposição em namorar uma cantora tão famosa quanto ela.

“Joe lutou com o nível de fama de Taylor e a atenção do público. As diferenças em suas personalidades também se tornaram mais difíceis de ignorar depois de anos juntos. Eles se distanciaram”, disse a fonte, que ainda completou: “Taylor não viu os dois dando certo a longo prazo”.

Mesmo assim, a separação aconteceu de forma amigável e eles não têm nada de ruim para dizer um sobre o outro. Eles simplesmente perceberam que não deviam mais continuar juntos.

Taylor Swift tem apartamento luxuoso em Nova York

Taylor Swiftestá movimentando o mercado imobiliário! A cantora colocou um apartamento onde viveu por um período em Nova York para aluguel.

O apartamento é localizado na Cornelia Street, rua de Manhattan, no prédio de número 23. O imóvel agora está disponível para aluguel no valor de 45 mil dólares (cerca de R$ 239 mil) por mês.

O luxuoso apartamento tem quatro andares e possui um total de 530 m². O imóvel conta com quatro quartos, cinco banheiros, dois lavabos e uma piscina. A antiga morada de Taylor ainda possui uma academia e um terraço.