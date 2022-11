Valor de apartamento luxusoso de Taylor Swift em Nova York é revelado e surpreende

A cantora Taylor Swift está alugando seu luxuoso apartamento em Nova York no qual fez referência em uma de suas canções

Taylor Swift (32) está movimentando o mercado imobiliário! A cantora um apartamento onde viveu por um período em Nova York para aluguel.

O apartamento é localizado na Cornelia Street, rua de Manhattan, no prédio de número 23. O imóvel agora está disponível para aluguel no valor de 45 mil dólares (cerca de R$ 239 mil) por mês.

O luxuoso apartamento tem quatro andares e possui um total de 530 m². O imóvel conta com quatro quartos, cinco banheiros, dois lavabos e uma piscina. A antiga morada de Taylor ainda possui uma academia e um terraço.

Em seu álbum de 2019, intitulado “Lover”, Taylor produziu uma canção que fazia referência ao imóvel, chamada “Cornelia Street”. Na música, a diva pop cantava “I rent a place on Cornelia Street” (“Aluguei um lugar na Cornelia Street”).

Atriz!

Em uma recente entrevista, Taylor Swift revelou que quase participou do filme musical “Os Miseráveis”, lançado em 2013.

A dona do álbum “Midnights” ainda relembrou um teste que realizou com o ator Eddie Redmayne, que compunha do elenco do longa.