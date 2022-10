Taylor Swift revela que fez teste para participar do filme “Os Miseráveis”: “Um pesadelo”

A cantora Taylor Swift comentou em entrevista que quase participou do musical indicado ao Oscar em 2012 estrelando Anne Hattaway e Eddie Redmayne

Nesta sexta-feira, 28, um trecho de uma entrevista de Taylor Swift (32) ao programa britânico “The Grahm Norton Show” foi divulgado, e nele, a diva pop revelava que quase participou do musical "Os Miseráveis”.

A cantora revelou que tentou os papéis de Cosette, que acabou sendo vivido por Amanda Seyfried, e Èponine, que acabou sendo interpretada por Samantha Barks.

“Eu acho que tinha sido estabelecido que eu tinha mais a cara da Cosette e o alcance vocal de Eponine, então ficou estabelecido que eu estava lá para me divertir, não para ficar um longo tempo. Eu não ia conseguir o papel”, detalhou Swift.

Apesar de não ser escalada, a artista foi convidada para ir a Londres contracenar com o ator vencedor do Oscar Eddie Redmayne, que havia sido escalado como Marius.

“Eles falar tipo: ‘Você gostaria de vir para Londres para um último teste? E você poderia fazer o teste com Eddie Redmayne’. Eu fiquei: ‘Essa parece ser uma experiência que eu quero ter em minha vida’. [Eddie é] um dos meus atores preferidos. E eu falei: ‘Sim, eu vou para Londres’”.

Ainda na entrevista, a dona do álbum Midnights relembrou seu encontro com o ator. Taylor vestiu um traje do século 19 para entrar no personagem. “Eu fiquei tipo: ‘Vocês vão fazer isso depois de eu conhecer o Eddie Redmayne, né?’. Eu pensei: ‘Isso se tornou imediatamente um pesadelo para mim’”.

Porém, a experiência também não foi boa para Eddie! O ator que também estava presente no “The Grahm Norton Show” relembrou que havia comido uma pizza com alho e estava com mau hálito.

“Eu pensei que iríamos apenas cantar um para o outro... E eles nos colocaram no chão cantando palavras doces um para o outro, e tudo que eu pensava era que eu tinha bafo de alho. Eu estava tentando mostrar emoções e ao mesmo tempo não puní-la”, disse o ator ao lado da cantora.

