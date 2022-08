De surpresa, Taylor Swift anuncia 'Midnights', seu novo álbum de estúdio

Midnights: Taylor Swift anuncia décimo álbum da carreira para outubro; confira os detalhes!

André Luiz Freitas Publicado em 29/08/2022, às 08h22

Taylor Swift (32) está oficialmente de volta. Na madrugada desta segunda-feira, 29, após vencer a categoria principal do Vídeo do Ano do VMA 2022, o Video Music Awards, a cantora norte-americana anunciou, de surpresa, em seu discurso de agradecimento, seu novo álbum de estúdio.

Deixando as regravações do Taylor's Versions de lado por um determinado tempo, a artista vencedora do Grammy Awards revelou que seu décimo trabalho da artista se chamará Midnights, e será lançado oficialmente no dia 21 de outubro: “‘Midnights’, as histórias de 13 noites sem dormir espalhadas pela minha vida", detalhou ela.

“Ficamos acordados no amor e no medo, tumultuamos e choramos. Nós olhamos para as paredes e bebemos até que eles respondam. Nós nos torcemos em nossas gaiolas feitas por nós mesmos e rezamos para que não estejamos – neste minuto – prestes a cometer algum erro fatal que altere a vida“, diz a compositora na mensagem anexada na legenda da postagem no Instagram.

“Esta é uma coleção de músicas escritas no meio da noite, uma jornada através de terrores e doces sonhos. Os andares que andamos e os demônios que enfrentamos. Para todos nós que jogamos e viramos e decidimos manter as lanternas acesas e ir procurar – esperando que talvez, quando o relógio bater meia-noite… Nos encontremos.”, continuou ela ao revelar novos detalhes.

