Quem é Matt Healy, cantor polêmico apontado como affair de Taylor Swift

Desde que terminou seu relacionamento com o ator Joe Alwyn (32), a cantora norte-americana Taylor Swift (33) vem acumulando uma extensa lista de rumores sobre sua vida amorosa. Há pouco tempo, ela foi colocada como namorada de um piloto de Fórmula 1, o espanhol Fernando Alonso (41). Porém, o mais recente é o músico Matt Healy (34).

Mas quem é Matt Healy?

Matthew Timothy Healy, mais conhecido como Matt Healy, é um cantor e compositor de 34 anos, vocalista da banda The 1975. Conhecido pelos inúmeros hits acumulados pelo grupo musical, o artista recentemente vem sendo o centro de algumas polêmicas, assim como foi durante sua carreira inteira.

Considerado um dos famosos ‘nepo babys’, quando a pessoa famosa já é filha de uma ou mais pessoas conhecidas, Matt é filho de Denise Welch (64) e Tim Healy (71), considerados duas lendas da televisão britânica. Além disso, o cantor ainda tem um irmão mais novo, Louis Healy (22).

Matt também acumula uma longa lista de rumores de affairs durante sua carreira, como por exemplo a modelo Meredith Mickelson, Aliana Lohan, que é irmã de Lindsay Lohan, e a cantora Halsey. Oficialmente, ele já namorou com a cantora FKA Twigs, entre os anos de 2020 e 2022, e a atriz Gabriella Brooks, entre os anos de 2015 e 2019.

Uma carreira cheia de polêmicas

Matt é líder da banda The 1975, que veio ao Brasil para o festival de música Lollapalooza mais de uma vez, sendo uma delas, em março deste ano. O grupo foi formado em 2002 e conta com mais de 15 milhões de ouvintes mensais no Spotify, tendo hits como Chocolate, Somebody Else e About You.

Desde o final do ano passado até o começo deste ano, Matt virou assunto frequente nas redes sociais por conta de algumas polêmicas. Em novembro de 2022, o artista comeu um pedaço de carne crua durante uma apresentação em Nova York, nos Estados Unidos.

Em seus shows, Matt já chegou a beijar alguns fãs no palco, fazendo até uma tatuagem em seu peito no meio de uma apresentação em Kentucky. Já em janeiro, o cantor causou mais uma vez. Ao estender seu braço enquanto cantava Love It If We Made It, as redes sociais o acusou de fazer uma saudação nazista.

Já em outubro do ano passado, Matt revelou durante uma entrevista para Zane Lowe que precisou de uma intervenção dos outros membros da banda para procurar tratamento por conta de sua dependência química, no meio da produção do álbum A Brief Inquiry Into Online Relationships.

“Quase perdi o respeito das pessoas que amava, mas não perdi. Não perdi a minha carreira. Não perdi posses, o meu dinheiro. Estava apenas caminhando no fio da navalha. Tive a sorte de entender o que tinha que fazer”, disse o cantor, à época.