Novo casal? Taylor Swift está namorando Matty Healy, vocalista do The 1975, diz jornal

Será que temos um novo casal? Segundo informações do jornal britânico The Sun, divulgadas na última quarta-feira, 03, a cantora Taylor Swift (33) estaria conhecendo melhor o cantor britânico Matty Healy (34), o vocalista da banda The 1975.

A notícia vem um mês após a divulgação do término do relacionamento de 6 anos da cantora com o ator Joe Alwyn, que vem sido apontado com um novo affair também, a atriz Emma Laid. Segundo o insider, apesar da notícia do término de Taylor ter sido revelada em abril, o fim do relacionamento de seis anos teria acontecido em fevereiro. "Taylor e Joe realmente se separaram em fevereiro, então não houve absolutamente nenhum cruzamento", afirmou.

Segundo uma fonte anônima próxima a Taylor, os astros estariam "perdidamente apaixonados". Taylor e Matty são amigos de longa data, mas, conforme as informações, "simplesmente não era o tempo certo ainda". Quem os aproximou o possivel casal foi o amigo e produtor da loirinha, Jack Antonoff (39) que trabalhou com a artista nos discos "Reputation", "Folklore", "Evermore" e "Midnights".

Os rumores ganharam ainda mais força quando o cantor marcou presença nos três shows da cantora que aconteceram nesse final de semana em Nashville, Tennessee. Além de curtir o show, ao lado da modelo Gigi Hadid (27), Matty, fez uma participação especial no show da Phoebe Bridgers (28), que abriu os shows da Taylor.

Matty Healy, vocalista do The 1975, é visto no show da “The Eras Tour”, de Taylor Swift, que está acontecendo em Nashville. pic.twitter.com/1bOuARVLVO — Tracklist (@tracklist) May 6, 2023

Segundo uma fonte do Entertainment Tonight, os astros estão se divertindo com a nova relação. "Taylor e Matty gostam um do outro. Taylor tem uma queda por Matty e eles estão se divertindo. Matty também acha Taylor incrível e incrivelmente talentoso. Eles namoraram brevemente no passado", afirmou.

Apesar dos rumores, a assessoria de nenhuma das estrelas confirmou o rumor.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The1975 (@the1975)

