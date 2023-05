Ed Sheeran fala sobre amizade com Taylor Swift: “Terapia”

“Ela é uma das únicas pessoas que realmente entende onde estou nesse momento da vida”, contou Ed Sheeran em nova entrevista

Em um clipe exclusivo compartilhado com a PEOPLE da entrevista de Ed Sheeran (32) para o Apple Music 1 de Zane Lowe, o cantor de “Shivers” falou sobre sua amizade de longa data com a cantora Taylor Swift (33).

"Tenho conversas muito, muito longas com Taylor sobre coisas só porque sinto que ela é uma das únicas pessoas que realmente entende onde estou", falou o cantor.

"Eu tive uma conversa de 20 horas com ela ontem e nós estávamos apenas - tudo o que estava em nossas mentes nós conversamos", diz ele, "Quero dizer que em si é uma espécie de terapia também, porque na verdade, estamos conversando com alguém que genuinamente entende”

Ele continua: "Isso tem todas as coisas que você sente e tem inseguranças e como as outras pessoas o tratam ou como sua família o trata, como seus amigos o tratam. Ela está basicamente na mesma esfera."

Os cantores já colaboraram juntos em diversas oportunidades desde que se conheceram em 2012. Juntos eles colaboraram em "Everything Has Changed" de Red. Em 2017, a dupla se juntou ao "End Game" de Swift ao lado de Future, e ele até co-estrelou o videoclipe na época.

Depois de regravar seu dueto para Red (Taylor's Version) e compartilhar a música inédita "Run" no álbum, Sheeran lançou " The Joker and the Queen " ao lado de Swift em 2022. Sheeran até recrutou os mesmos atores mirins que estrelaram seu o videoclipe "Everything Has Changed" de 2013, tornando a colaboração um momento de círculo completo.

Ed Sheeran vence batalha judicial de direitos autorais

Nesta quinta-feira, 4, Ed Sheeran saiu vencedor de uma longa batalha judicial que o acusava de ter copiado os acordes da canção ‘Let’s Get It On’, de Marvin Gaye, em sua música ‘Thinking Out Loud’. A decisão do júri da cidade de Nova York, Estados Unidos, foi unanime.

Durante o processo, o artista ameaçou desistir da carreira de cantor caso perdesse a batalha judicial: “Se isso acontecer, acabou, vou parar”.