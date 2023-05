Ed Sheeran vence batalha judicial de direitos autorais e desabafa: “A verdade foi ouvida”

O cantor Ed Sheeran saiu vencedor de uma longa batalha judicial em que foi acusado de copiar os acordes de outra música em sua canção ‘Thinking Out Loud’

Nesta quinta-feira, 4, Ed Sheeran saiu vencedor de uma longa batalha judicial que o acusava de ter copiado os acordes da canção ‘Let’s Get It On’, de Marvin Gaye, em sua música ‘Thinking Out Loud’. A decisão do júri da cidade de Nova York, Estados Unidos, foi unanime.

O cantor britânico comentou sobre o resultado do julgamento para a revista americana People: “Eu sinto que a verdade foi ouvida e acreditada. É bom que ambos podemos seguir com as nossas vidas agora – e triste que tivemos que passar por isso”.

Durante o processo, o artista ameaçou desistir da carreira de cantor caso perdesse a batalha judicial: “Se isso acontecer, acabou, vou parar”.

O processo também afetou a vida pessoal de Sheeran. O cantor comentou com o canal de televisão americano Entertainment Tonight, que não foi ao funeral de sua avó para comparecer ao julgamento.

“Eu começo minha turnê no sábado, o funeral de minha avó é quarta-feira, [e] eu ainda estou nesse julgamento”, desabafou o dono do hit “Shape Of You”.

Desabafo!

Além do processo, Ed Sheeran enfrentou outros problemas pessoais recentemente. Em um episódio da série documental ‘Ed Sheeran: The Sum of it all’, na Disney +, foi revelado que a esposa do cantor, Cherry Seaborn, foi diagnosticada com câncer em 2022.

"Fui diagnosticada com câncer no início do ano, o que foi uma grande merda. Isso me fez refletir profundamente sobre nossa mortalidade. Eu nunca concordaria em fazer algo assim, mas me fez pensar: 'Ah, se eu morresse, qual seria a percepção das pessoas sobre mim? O que você deixaria para trás?'”, desabafou ela no documentário.