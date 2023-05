Esposa de Ed Sheeran desabafa sobre o diagnóstico de câncer

Ed Sheeran relembra a luta da esposa contra o câncer: 'Foi horrível'

O cantor Ed Sheeran viu a sua esposa, Cherry Seaborn, enfrentar um desafio na vida pessoal. Ela foi diagnosticada com câncer em 2022, mas os dois só falaram sobre o assunto agora. Em um episódio da série 'Ed Sheeran: The Sum of it all', da Disney+, os dois relembraram o período difícil que enfrentaram juntos.

Em seu depoimento, ela disse: “Fui diagnosticada com câncer no início do ano, o que foi uma grande merda. Isso me fez refletir profundamente sobre nossa mortalidade. Eu nunca concordaria em fazer algo assim, mas me fez pensar: 'Ah, se eu morresse, qual seria a percepção das pessoas sobre mim? O que você deixaria para trás?'”.

E completou: “Para Ed, o ponto principal é que ele quer dizer às pessoas: 'Não sou apenas essa máquina de música. Não sou apenas esse robô que tenta chegar ao primeiro lugar. Sou um filho, eu sou um amigo'. Eu pensei: 'Eu posso morrer'”.

Por sua vez, Ed Sheeran desabafou: “Foi horrível”. E ele completou sobre a admiração pela esposa. “Ela é a coisa mais incrível da minha vida que ninguém realmente conhece. Tudo na minha vida ficou muito melhor quando ela apareceu”, declarou.