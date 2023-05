Ed Sheeran ameaça abandonar carreira musical; entenda

Cantor britânico Ed Sheeran ameaça desistir da música se perder processo de plágio

O cantor Ed Sheeran (32) está enfrentando um duro processo no Tribunal Federal de Nova York, no julgamento no qual está sendo acusado de ter plagiado a música Let’s Get it On, do cantor Marvin Gaye, em sua produção própria, Thinking Out Loud. Se for condenado, o britânico ameaçou desistir da carreira musical.

De acordo com o periódico MailOnline, o artista desabafou sobre como se sente com a perspectiva de perder a ação judicial que enfrenta. “Se isso acontecer, acabou, vou parar”, disparou o britânico, visivelmente triste com a possibilidade de ser condenado.

Na realidade, Ed Sheeran está sendo processado pelos herdeiros de Ed Townsend, que é creditado como co-autor da música de Marvin Gaye, que foi lançada no ano de 1973. No julgamento, foi alegado que a canção do britânico tem progressões harmônicas, elementos melódicos e rítmicos copiados da canção de Townsend e Gaye.

Os herdeiros do co-autor pedem parte dos lucros da canção de Ed Sheeran, lançada no ano de 2014, fazendo parte de seu álbum Multiply. O julgamento ainda está em andamento sobre as supostas semelhanças entre as músicas, começando no dia 24 de abril no Tribunal Federal de Manhattan, continuando no de Nova York nesta semana. “Acho realmente um insulto dedicar toda a minha vida a ser um artista e compositor e ter alguém diminuindo isso”, desabafou o britânico, em seu depoimento, no qual alega inocência.

Veja as duas músicas:

Esposa de Ed Sheeran desabafa sobre o diagnóstico de câncer

O cantor Ed Sheeran viu a sua esposa, Cherry Seaborn, ser diagnosticada com câncer em 2022, mas os dois só falaram sobre o assunto agora. Em um episódio da série 'Ed Sheeran: The Sum of it all', da Disney+, os dois relembraram como foi difícil o momento que enfrentaram.

“Fui diagnosticada com câncer no início do ano, o que foi uma grande merda. Isso me fez refletir profundamente sobre nossa mortalidade. Eu nunca concordaria em fazer algo assim, mas me fez pensar: 'Ah, se eu morresse, qual seria a percepção das pessoas sobre mim? O que você deixaria para trás?'”, disse ela. E completou: “Para Ed, o ponto principal é que ele quer dizer às pessoas: 'Não sou apenas essa máquina de música. Não sou apenas esse robô que tenta chegar ao primeiro lugar. Sou um filho, eu sou um amigo'. Eu pensei: 'Eu posso morrer'”.

