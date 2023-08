Rainha! Beyoncé bate recorde com turnê 'Renaissance'

Beyoncé está atualmente nos Estados Unidos para uma série de shows no país

Beyoncé atingiu um novo feito na carreira. Depois de movimentar a inflação na Suécia, a artista agora também detém um recorde mundial nos Estados Unidos, com a turnê "Renaissance". De acordo com números divulgados nesta terça-feira, 08, a passagem de Queen B por Nova Jersey, em 29 de julho, rendeu à cantora e sua equipe cerca de US$ 16,5 milhões - aproximadamente R$ 80.7 milhões.

Com a arrecadação, Beyoncé detém agora o título de show feminino com maior arrecadação da história no país. Iniciada em maio deste ano, Beyoncé já realizou 33 shows da "Renaissance World Tour" e já arrecadou cerca de US$ 295 milhões, aproximadamente R$ 1,5 bilhão com a venda de ingressos.

O valor, inclusive, é maior do que o acumulado em toda a turnê anterior da Queen B. Com "Formation" ela arrecadou US$ 210 milhões, aproximadamente R$2 bilhão ao final do roteiro.

E não para por aí. A arrecadação da turnê "Renaissance" ainda deve ultrapassar mais este valor, já que a cantora tem outras apresentações marcadas nos Estados Unidos, assim como no Canadá. Ainda não há previsão de shows no Brasil ou na América do Sul.

A série de shows celebra o sétimo álbum da artista, também intulado "Renaissance", lançado em 2022. É o primeiro álbum de Beyoncé após um hiato de 6 anos. O álbum foi vencedor de quatro categorias no Grammy em 2023.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Beyoncé (@beyonce)

Beyoncé surpreende ao mandar suposta indireta para Lizzo em show

Beyoncé surpreendeu seus fãs ao lançar uma suposta indireta a cantora Lizzo durante um de seus shows. Lizzo está sendo processada por suas dançarinas sob acusações de assédio e maus tratos no ambiente de trabalho.

Durante seu show na cidade americana de Boston, Beyoncé mudou a letra de uma de suas músicas. Isso porque, no remix da canção “Break My Soul”, Beyoncé cita diversos nomes de cantoras negras como Aretha Franklin, Nina Simone, Erykah Badu. E entre esses nomes, está o de Lizzo.

Porém, nesta última performance de Beyoncé, em meio às acusações contra Lizzo, a dona do álbum Renaissance, omitiu o nome de Lizzo e cantou: “Badu, Badu, Badu, Badu”. Porém, o fato de Beyoncé ter falado o nome de Eryka Badu várias vezes também pode ter sido uma indireta.