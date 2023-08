Cantora Lizzo é acusada de assédio sexual e de criar ambiente de trabalho hostil

Processo aberto contra artista, sua produtora e líder de equipe de dança cita ainda assédio religioso e racial, cárcere privado e mais

A cantora Lizzo, de 35 anos, está sendo acusado por três ex-dançarinas de assédio sexual e criação de um ambiente de trabalho hostil, segundo a rede NBC News, que teve acesso ao processo aberto nesta terça-feira, 01.

As ex-funcionárias da cantora alegam que ela pressionou um deles a tocar em um artista nu, durante uma visita a um clube em Amsterdã, na Holanda; de submetê-los a um ensaio "excruciante" após falsas acusações de beber no trabalho; e ainda de reclamar de uma dançarina ter engordado, demitindo a mulher depois por ela ter gravado uma reunião à qual não participou por problemas de saúde.

De acordo com o portal de notícias, o processo foi aberto no Tribunal Superior de Los Angeles, e também acusa Shirlene Quigley, líder da equipe de dança de Lizzo, de querer converter os dançarinos. Ela é acusada de ricularizar quem manteve relações sexuais antes do casamento, compartilharia fantasias sexuais, simulações obecenas e teria discutido publicamente a virgindade de um dos dançarinos que também está recorrendo à Justiça.

Já o representante legal dos dançarinos, Ron Zambrano, diz que a cantora estava ciente das queixas sobre Shirlene: “A natureza impressionante de como Lizzo e sua equipe de gestão trataram seus artistas parece ir contra tudo o que Lizzo defende publicamente, enquanto em particular ela envergonha seus dançarinos e os rebaixa de maneiras que não são apenas ilegais, mas absolutamente desmoralizantes”, afirmou.

Lizzo é conhecida por apoiar o movimento body positvity e defender os direitos das mulheres e minorias. Mas, no processo, uma das dançarinas, Ariannna Davis, diz que Lizzo e seu coreógrafo falaram que ela estaria "menos comprometida" com seu trabalho, após uma apresentação em um festival, no que seria uma preocupação "pouco velada" sobre seu peso.

O processo nomeia Lizzo, sua produtora e Shirlene como réus. Além das acusações de ambiente de trabalho hostil e assédio sexual, há ainda acusações de assédio religioso e racial, cárcere privado, interferência em vantagens econômicas potenciais e mais - nem todas para feitas para os três réus.