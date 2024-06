Jennifer Lopez e Ben Affleck preparam venda de mansão milionária que custou R$300

Em meio a rumores de divórcio, Jennifer Lopez e Ben Affleck estaria planejando vender mansão milionária na qual moravam juntos na Califórnia

Jennifer Lopez e Ben Affleck estariam planejando a venda da mansão na qual moravam em Beverly Hills, na Califórnia, EUA Em meio a rumores de que o relacionamento estaria em crise, novas fotos indicam que a dupla estaria se preparando para se desfazer do imovel que compraram juntos.

Cliques do terreno de R$317 milhões - que haviam sido deletados desde a compra luxuosa do casal - retornaram às plataformas de imobiliárias americanas. Segundo o Daily Mail, os sites mostram o status do imóvel como vendido desde abril de 2023, mas a volta das fotos à plataforma no dia 1 e 5 de junho indicariam que a casa deve voltar ao mercado em breve.

A mansão luxuosa tem sala de cinema privativa, spa, salão de beleza, 17 dormitórios, 30 banheiros, 15 vagas de garagem e 80 vagas para estacionar.

Ainda em meios aos rumores, Ben Affleck teria tomado uma decisão para ficar mais próximo de sua ex-mulher,Jennifer Garner, e de seus filhos. Segundo a Hello Magazine, o ator alugou uma mansão avaliada em aproximadamente meio milhão de reais a apenas duas quadras da casa da atriz em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Segundo a revista, isso facilitaria a dinâmica familiar, já que o astro de cinema estaria a poucos minutos dos seus filhos e poderia encontrá-los até mesmo com uma ‘caminhada leve’. Em meio a uma suposta crise no casamento, o até então casal trocou beijos na bochecha durante um momento com outros familiares, em Santa Monica, nos Estados Unidos, no domingo, 02.

Eles não têm sido fotografados juntos nos últimos dias, mas continuam usando alianças.

Ex de Ben Affleck está ajudando Jennifer Lopez a salvar casamento:

Jennifer Lopez recorreu a ajuda de Jennifer Garner, a ex-mulher de Ben Affleck, para tentar salvar seu casamento com o ator. Segundo o jornal The Daily Mail, a cantora e a atriz têm medo de que Ben tenha uma recaída - já que ele foi internado mais de uma vez em clínicas de reabilitação devido a problemas com o álcool.

Segundo a publicação, a estrela de ‘De Repente 30’, que tem três filhos com Ben, quer que ele continue casado, não só porque acredita no relacionamento dele com JLo, como porque saber que a cantora é das poucas pessoas que têm capacidade de ajudar astro de Hollywood a não retornar aos velhos hábitos; saiba mais detalhes.