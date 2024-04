BBB 24: Matteus fala de Deniziane: ‘Quero pedir perdão’

Matteus relembra sua relação com Deniziane, a Anny, no início do BBB 24 e revela se pretende conversar com ela aqui fora

Vice-campeão do BBB 24, da Globo, o brother Matteus relembrou o seu relacionamento com Deniziane no início do Big Brother Brasil. Em participação no programa Bate-papo BBB, ele comentou que pretende conversar com Deniziane sobre o que eles viveram lá dentro.

Matteus contou que quer se desculpar com ela e relembrou como foi vê-la ser eliminada. “Me doeu muito a hora que ela saiu. Eu me senti culpado. Ela disse que não queria se envolver com ninguém e também fui com o intuito de não ficar com ninguém. Entrar aqui envolve muita coisa e eu colocar isso em risco. Lá você não tem a resposta de nada”, contou ele.

E completou: "Eu quero conversar com ela. Quero pedir perdão, me desculpa se eu fiz alguma coisa para te prejudicar”.

Hoje em dia, Matteus está ficando com Isabelle. Os dois chegaram juntos até a final e eles querem conversar sobre o futuro do romance deles.

Reação de Deniziane

Uma reação inesperada deu o que falar nas redes sociais durante a final do BBB 24, da Globo. Isso porque a câmera do reality show flagrou a expressão de Deniziane bem na hora em que estava sendo exibido um vídeo com o beijo de Matteus e Isabelle no reality show.

Deniziane e Matteus ficaram juntos no início do programa, mas ela terminou o romance antes de ser eliminada. Agora, na reta final, o rapaz engatou um affair com Isabelle. Durante a grande final, o vídeo do beijo de Matteus e Isabelle foi exibido e o rosto de Deniziane apareceu logo abaixo.

Ela estava com a expressão séria enquanto observava o vídeo. Com isso, os internautas fizeram vários comentários no X, antigo Twitter.

“A cara da Deniziane com o beijo de Mabelle. O câmera não é inocente”, disse um fã. “A Deniziane fazendo de tudo para não esboçar nenhuma reação porque sabe que está sendo filmada”, declarou outro. “Meu Deus, mostrando a reação da Deniziane com o beijo do Matteus com a Isabelle e ela estática”, escreveu mais um.