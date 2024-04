Reação de Deniziane ao ver beijo de Matteus e Isabelle dá o que falar

Na grande final do BBB 24, internautas não perdoam a cena de Deniziane assistindo ao vídeo do beijo de Matteus e Isabelle

Uma reação inesperada deu o que falar nas redes sociais durante a final do BBB 24, da Globo. Isso porque a câmera do reality show flagrou a expressão de Deniziane bem na hora em que estava sendo exibido um vídeo com o beijo de Matteus e Isabelle no reality show.

Deniziane e Matteus ficaram juntos no início do programa, mas ela terminou o romance antes de ser eliminada. Agora, na reta final, o rapaz engatou um affair com Isabelle. Durante a grande final, o vídeo do beijo de Matteus e Isabelle foi exibido e o rosto de Deniziane apareceu logo abaixo.

Ela estava com a expressão séria enquanto observava o vídeo. Com isso, os internautas fizeram vários comentários no X, antigo Twitter.

“A cara da Deniziane com o beijo de Mabelle. O câmera não é inocente”, disse um fã. “A Deniziane fazendo de tudo para não esboçar nenhuma reação porque sabe que está sendo filmada”, declarou outro. “Meu Deus, mostrando a reação da Deniziane com o beijo do Matteus com a Isabelle e ela estática”, escreveu mais um.

Veja mais reações:

AS CENAS DO MATTEUS COM A ISABELLE PASSANDO E A CAMERA FOCANDO NA REAÇÃO DA DENIZIANE EDITOR DO BBB VOCÊ NAO É INOCENTE — clara ♡ (@Claraclaralha) April 17, 2024

Eles colocando a reação da Deniziane vendo o beijo de Matteus e Isabelle! 🗣️ #BBB24pic.twitter.com/Z70A3IOuNn — Portal de Reality (@portaldereality) April 17, 2024

KKKKKKKKKKKKK MAS É CLARO que o vt do matteus ia servir boas risadas com a reação da anny — hillary 🐺 (@ihimitch) April 17, 2024

o beijo do matteus e da isabelle passando e aí a reação da anny logo em seguida 😭😭 a globo não é inocente #BBB24 — lua ☼ (@gonesjihyo) April 17, 2024