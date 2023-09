Mãe de Kayky Brito divulga novo boletim médico sobre o filho

Novo boletim médico informa qual é a conduta atual dos médicos no tratamento de Kayky Brito, que foi atropelado no final de semana

Na manhã desta terça-feira, 5, a mãe do ator Kayky Brito, Sandra Brito, compartilhou o novo boletim médico sobre o estado de saúde do seu filho, que segue internado em um hospital no Rio de Janeiro.

Por meio dos stories do Instagram, ela divulgou o print da mensagem da equipe médica com a nova conduta no tratamento do ator, que foi atropelado no último final de semana.

No boletim médico, a equipe médica informou que o ator seguirá sedado pelas próximas 48 horas e está em recuperação da cirurgia que realizou na segunda-feira, 4.

“O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito permanecerá sedado, em ventilação mecânica nas próximas 48h, ainda em recuperação dos procedimentos cirúrgicos realizados ontem”, informaram.

Kayky Brito é fruto do relacionamento de Sandra com Valmir, que faleceu há quase cinco anos.

Qual é a cirurgia que Kayky Brito passou nesta segunda-feira, 4?

No dia 4 de setembro de 2023, o ator Kayky Brito foi submetido a um procedimento cirúrgico no Hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro, durante sua recuperação do atropelamento que sofreu no dia 2 de setembro de 2023. No novo boletim médico, a equipe informou que ele permanece na UTI e passou por um procedimento de fixação da pelve e do membro superior direito.

“O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito permanece sedado, em ventilação mecânica e sob cuidados da equipe assistente na UTI. Hoje foi realizada a fixação de fratura da pelve e do membro superior direito, com sucesso”, informaram.

O que aconteceu com Kayky Brito?

Kayky Brito foi atropelado por um carro dirigido por um motorista de aplicativo em uma avenida na orla da praia no Rio de Janeiro durante a madrugada do dia 2 de setembro. Ele estava em um quiosque acompanhado de seus amigos quando resolveu buscar um item no carro. No caminho de volta, ele foi atropelado enquanto atravessava a avenida. O artista foi levado em estado grave para o hospital e segue sedado até o momento. Ele foi diagnosticado com politrauma corporal e traumatismo craniano.