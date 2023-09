Internado na UTI, Kayky Brito passa por procedimento para fixação de fraturas

Novo boletim médico informa que Kayky Brito passou por procedimento para tratar fraturas após ser atropelado no Rio de Janeiro

Na tarde desta segunda-feira, 4, o Hospital Copa D’Or, localizado no Rio de Janeiro, divulgou um novo boletim médico para atualizar sobre o estado de saúde do ator Kayky Brito. O artista sofreu um atropelamento na madrugada do último sábado, 2, ao atravessar uma avenida na frente da praia.

Segundo o comunicado divulgado à imprensa, o artista segue em recuperação, internado na Unidade de Terapia Intensiva: “O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito permanece sedado, em ventilação mecânica e sob cuidados da equipe assistente na UTI”, diz a nota.

Além disso, o boletim também destaca um procedimento médico, que trouxe notícias positivas para recuperação do artista: "Hoje foi realizada a fixação de fratura da pelve e do membro superior direito, com sucesso”, o hospital finalizou a nota.

Novo boletim de Kayky Brito - Reprodução/Hospital Copa D'Or

O que aconteceu com Kayky Brito?

Kayky Brito foi atropelado por um motorista de aplicativo enquanto ele atravessava a rua. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o artista apareceu correndo na faixa da avenida e foi atingido pelo carro em frente ao quiosque, onde passava a noite com amigos, como o apresentador Bruno de Luca.

Após o ocorrido, o motorista prestou socorro ao ator, que foi levado para o Hospital Miguel Couto. Contudo, no sábado, ele foi transferido para o Hospital Copa D’Or, onde permanece internado na UTI, enfrentando um quadro médico delicado de politrauma corporal e traumatismo craniano, consequências diretas do impacto do acidente.

Sthefany Brito volta a falar de Kayky Brito:

A atriz Sthefany Brito compartilhou uma mensagem recente em suas redes sociais a respeito de seu irmão, o ator Kayky Brito. Na manhã desta segunda-feira, 4, ela utilizou seu perfil no Instagram para expressar seus sentimentos e admirar força de seu irmão enquanto ele enfrenta essa batalha.

"Eu acordei forte, notícias boas, conversei com você (chata né? mesmo você não estando eu aqui eu continuo falando o dia inteiro com você!), tomei banho, rezei e pensei: 09:00 e ainda nenhuma lágrima! Que evolução!!!", disse Sthefany na publicação.