Sthefany Brito volta a falar de Kayky Brito: ‘Detestaria me ver aos prantos’

Com o irmão, Kayky Brito, internado, Sthefany Brito escreve novo recado para ele nas redes sociais: ‘Sendo guerreiro’

A atriz Sthefany Brito escreveu um novo recado nas redes sociais sobre o seu irmão, o ator Kayky Brito, que está internado em um hospital no Rio de Janeiro após ter sido atropelado no último final de semana. Na manhã desta segunda-feira, 4, ela fez um post no feed do Instagram para falar sobre como está se sentindo e como admira a força do irmão em sua luta no hospital.

No post, a artista relembrou o vídeo de uma live que fez com o irmão há algum tempo e no qual ele elogia a amizade deles. Então, ela comentou sobre como está sendo esse período após o acidente do irmão.

"Eu acordei forte, notícias boas, conversei com você (chata né? mesmo você não estando eu aqui eu continuo falando o dia inteiro com você!), tomei banho, rezei e pensei: 09:00 e ainda nenhuma lágrima! Que evolução!!! “Kayky detestaria me ver aos prantos como tem sido meu normal!”, eu pensei. Mas aí vi esse vídeo!!!! Kaykyyy, Kaykyyyyyy, eu te amo com toda a força da minha alma", disse ela.

E completou: "Nós escolhemos vir juntos nessa vida, nessa família porque com certeza sempre estivemos juntos em todas as outras! Eu não existo sem você! Estou aqui de joelhos implorando a Deus que continue cuidando de você! Obrigada por estar lutando, por estar sendo guerreiro! A gente precisa de você! Calmo e forte, você daí e nós aqui sem medir esforços pra sua recuperação! Já estou com saudade de ouvir você me chama de Thézinha. Eu mais que te amo, eu te respeito e te admiro meu amor!!!".

Novo boletim médico sobre Kayky Brito

Na tarde de domingo, 3, o Hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro, emitiu um novo boletim médico sobre o quadro de saúde do atorKayky Brito. Ele foi transferido para o hospital na tarde de sábado, 2, após ter recebido o primeiro atendimento no Hospital Miguel Couto em decorrência do atropelamento.

O novo boletim informou que o artista segue sedado e na UTI. “O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito permanece sedado, em ventilação mecânica e sob cuidados da equipe assistente na UTI”, escreveram.

Vale lembrar que Kayky Brito foi diagnosticado com politrauma corporal e traumatismo craniano por causa do impacto do atropelamento.

