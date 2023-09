Sthefany Brito comove ao revelar o que disse no ouvido de Kayky Brito no hospital

Em depoimento emocionante, Sthefany Brito desabafa sobre a internação do irmão, Kayky Brito, após ele ter sido atropelado no Rio de Janeiro: ‘Volta!’

A atriz Sthefany Brito emocionou seus fãs na madrugada deste domingo, 3, ao escrever um desabafo nas redes sociais sobre a internação do seu irmão, o ator Kayky Brito. Ele está internado em estado grave em um hospital particular no Rio de Janeiro após ter sido atropelado na madrugada de sábado, 2, em uma avenida. O artista está entubado e respira com a ajuda de aparelhos, informou o boletim médico mais recente.

Em seu recado, Sthefany falou sobre o que disse no ouvido do irmão ao ir visitá-lo no hospital e sobre a sua relação com o irmão. “Estou aqui deitada (sem a menor expectativa de conseguir dormir) vendo nossas fotos… Vendo o tanto de momentos que já vivemos juntos! Mas isso não é nada perto de tudo que ainda temos pela frente, de tudo que nos espera para ser vivido ainda juntos! Falei hoje no seu ouvido que eu sou a mais velha e você tinha que respeitar e eu estava te dando uma ordem: Volta! E logo! Depois, consertei e falei: Volta, no seu tempo! Mas volta! Fizemos um combinado: Você fica calmo e forte e nós aqui não mediremos esforços pela sua recuperação", disse ela.

Então, ela completou sobre a conexão entre os irmãos: "Você foi a primeira pessoa que amei nessa vida. Mãe e pai já vieram no combo. Mas, quando você chegou ali, entendi o que era o tal do amor. E também sempre me senti um pouco sua mãe e era muitas vezes! Eu não existo sem você! Você é como se fosse um pedaço do meu corpo, um pedaço da minha alma! Eu te amo tanto que você nunca seria capaz de entender… Te amo, te amo, te amo. Estamos te esperando! Estamos orando/rezando por você. Nós e muita gente desse Brasilzão. Você é amado, muito amado, e todo esse amor, essas orações chegam até ele, tenho certeza disso".

Namorada de Kayky Brito fala da internação dele

A jornalista Tamara Dalcanale falou pela primeira vez sobre o acidente com o seu namorado, o ator Kayky Brito. Por meio dos stories do Instagram, ela escreveu um recado após visitar o ator no CTI do hospital no Rio de Janeiro onde ele está internado.

Em sua mensagem, ela demonstrou que tem esperança na recuperação dele. “Que Deus dê forças e ilumine meu amor! Após vê-lo no CTI estou esperançosa, sigo com fé e acreditando que ele vai conseguir ficar bem. Agradeço as inúmeras manifestações de apoio e orações”, disse ela.

Vale lembrar que Tamara e Kayky estão juntos desde 2021 e são pais de um menino, Kael, de um ano e meio.