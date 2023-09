Namorada de Kayky Brito fala pela primeira vez sobre acidente do ator: ‘Fé'

Namorada de Kayky Brito, Tamara Dalcanale visita o ator no CTI do hospital e fala sobre a esperança na recuperação dele

A jornalista Tamara Dalcanale falou pela primeira vez sobre o acidente com o seu namorado, o ator Kayky Brito. Por meio dos stories do Instagram, ela escreveu um recado após visitar o ator no CTI do hospital no Rio de Janeiro onde ele está internado.

Em sua mensagem, ela demonstrou que tem esperança na recuperação dele. “Que Deus dê forças e ilumine meu amor! Após vê-lo no CTI estou esperançosa, sigo com fé e acreditando que ele vai conseguir ficar bem. Agradeço as inúmeras manifestações de apoio e orações”, disse ela.

Vale lembrar que Tamara e Kayky estão juntos desde 2021 e são pais de um menino, Kael, de um ano e meio. Ela estava em Curitiba quando o ator foi atropelado no Rio de Janeiro enquanto se divertia em um quiosque na orla da praia com os amigos.

Antes de Tamara, a irmã dele, Sthefany Brito, também se pronunciou ao sair do hospital na tarde de sábado, 2. Ela encontrou a imprensa e fez um agradecimento. Ele é um gigante! Meu filho, o filho dele e a nossa família estão esperando ele voltar. Daqui a pouco será ele quem estará aqui falando com vocês. Muito obrigada mesmo", disse ela, aos prantos.

No momento, Kayky Brito está internado no hospital Copa D'Or, no Rio de Janeiro, em observação. O artista foi transferido para o hospital particular na tarde de sábado, 2, após ter recebido os primeiros socorros no hospital municipal Miguel Couto, para onde foi levado após o acidente na orla do Rio de Janeiro.

O que aconteceu com Kayky Brito?

O ator Kayky Brito foi atropelado por um motorista de aplicativo enquanto atravessava uma avenida durante a madrugada. O motorista prestou socorro ao artista, que levado às pressas ao hospital. O motorista foi levado pela polícia militar e fez exames para detectar se estava alcoolizado e o resultado foi negativo. No hospital, o ator foi diagnosticado com politrauma corporal e traumatismo craniano. Ele está no CTI e a família ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.