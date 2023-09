Mãe de Kayky Brito fala sobre o quadro de saúde do filho após visitá-lo no hospital

Mãe de Kayky Brito, Sandra Brito esteve no hospital neste domingo e atualizou o quadro de saúde do filho

Mãe de Kayky Brito, Sandra Brito esteve no hospital neste domingo, 3, para visitar o seu filho, que está internado após ter sido atropelado na madrugada de sábado, 2. Ela chegou ao local acompanhada de seus familiares e deu uma breve declaração sobre o estado de saúde do herdeiro.

Sandra contou que o quadro de saúde de Kayky está estável. “As orações a gente agradece, ele está estável. Lógico que ainda precisa de cuidados. Obrigada, obrigada, obrigada. Sou muito grata a todos que estão rezando pelo Kayky. Ele é forte, nós somos todos fortes. Acredito em Deus, ele vai sair dessa”, afirmou ela, segundo o site Gshow.

Mais cedo, a mãe do ator compartilhou um depoimento nas redes sociais sobre o susto que foi receber a notícia de que o filho foi atropelado."Queria agradecer todas as mensagens, todos os telefonemas... Infelizmente não consigo responder, mas vocês podem acreditar que estou vendo tudo. Agradeço do fundo do meu coração. Fiquei em choque como no dia do meu acidente, ajoelhei e conversei com Deus. Por que??? Fiz tantas perguntas para ele, senti sua mão na minha cabeça, acalmou meu coração e disse: 'Vai ver seu filho'. Saí de casa voando. Coração apertado, mas feliz. Entendi que foi outro livramento. Meu filho está vivo e logo estaremos juntos e sorrindo", disse ela.

Na sequência, ela agradeceu e contou que a família está esperançosa na recuperação dele. "Muita gratidão meu Deus. Obrigada por sempre me acalmar e me mostrar o melhor caminho. Agora seguimos com muita fé e amor. Tem muita gente te esperando nesse mundo meu filho, estarei do seu lado todos os dias. Te amo demais. Gratidão por mais uma oportunidade de poder estar aqui agradecendo todo esse carinho que estamos recebendo. Amo vocês, obrigada, obrigada, obrigada", finalizou.

Kayky Brito é fruto do relacionamento de Sandra com Valmir, que faleceu há quase cinco anos.

Atualmente, Kayky Brito está internado no hospital Copa D'Or, no Rio de Janeiro, para onde foi transferido após receber os primeiros-socorros no Hospital Miguel Couto. Ele sofreu politrauma corporal e traumatismo craniano por causa do impacto do atropelamento. O boletim médico mais recente informou que ele está sedado e respirando por meio da ventilação mecânica. Ele está na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Assim que foi internado no hospital municipal, o quadro de saúde dele foi declarado como gravíssimo. Agora, a família informou que ele está estável.

Veja o post da mãe de Kayky Brito: