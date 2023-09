Pai de Kayky Brito faleceu há cinco anos. Relembre o que o ator falou na época

Kayky Brito viveu a dor do luto ao perder o pai há quase cinco anos

O ator Kayky Brito viveu a dor de perder o seu pai, Valmir Fernandes, há quase cinco anos. O pai dele faleceu em novembro de 2018 após ter problemas pulmonares e a morte dele foi lamentada pelos dois filhos, Kayky e Sthefany Brito, nas redes sociais na época.

Na época em que se despediu do pai, Kayky fez questão de homenageá-lo nas redes sociais com um recado carinhoso para marcar o dia da despedida. “Você foi visitar a Vó Nanci, que você tanto sentia saudade então tenho certeza que está feliz. Te amo, meu palmeirense-pai-poeta-vagabundo-ídolo”, disse ele, que mostrou uma foto antiga ao lado do pai, da avó e da irmã.

Por sua vez, Sthefany também se pronunciou sobre a morte do pai em 2018. “Não foi assim que combinamos né? Faltaram os netos, nossos cafés, os beijos… Dói fisicamente! Dá um enjoo pensar no tempo que eu não alcancei! Te amo e serei grata a você até o final da minha vida. Por aqui, te prometo que vamos juntar aos poucos os caquinhos e seguir em frente! Você vive em mim”, afirmou ela.

Sthefany e Kayky são filhos de Sandra e Valmir, que se separaram quando os filhos ainda eram crianças. A mãe deles se casou novamente e o padrasto, Joe, que é considerado um segundo pai para os atores.

Mãe de Kayky Brito fala sobre a internação do filho após atropelamento

Mãe do ator Kayky Brito, Sandra Brito se pronunciou neste domingo, 3, sobre a internação às pressas do seu filho no Rio de Janeiro. O ator foi atropelado na madrugada de sábado, 2, enquanto atravessava uma avenida na orla carioca para encontrar os amigos em um quiosque. Ele está internado em estado grave, entubado, sedado e respirando com a ajuda de aparelhos.

Nas redes sociais, a mãe dele falou sobre o susto ao receber a notícia do que aconteceu com o filho. "Queria agradecer todas as mensagens, todos os telefonemas... Infelizmente não consigo responder, mas vocês podem acreditar que estou vendo tudo. Agradeço do fundo do meu coração. Fiquei em choque como no dia do meu acidente, ajoelhei e conversei com Deus. Por que??? Fiz tantas perguntas para ele, senti sua mão na minha cabeça, acalmou meu coração e disse: 'Vai ver seu filho'. Saí de casa voando. Coração apertado, mas feliz. Entendi que foi outro livramento. Meu filho está vivo e logo estaremos juntos e sorrindo", disse ela.

Na sequência, ela agradeceu e contou que a família está esperançosa na recuperação dele. "Muita gratidão meu Deus. Obrigada por sempre me acalmar e me mostrar o melhor caminho. Agora seguimos com muita fé e amor. Tem muita gente te esperando nesse mundo meu filho, estarei do seu lado todos os dias. Te amo demais. Gratidão por mais uma oportunidade de poder estar aqui agradecendo todo esse carinho que estamos recebendo. Amo vocês, obrigada, obrigada, obrigada", finalizou.