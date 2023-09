Sthefany Brito aparece abalada e comenta recuperação do irmão, Kayky Brito: 'Lutando muito'

Emocionada, atriz agradeceu o carinho e as orações de fãs e amigos; veja

Sthefany Brito chorou ao falar sobre o atropelamento de Kayky Brito. Por meio de seu Instagram, a atriz agradeceu as mensagens que o irmão tem recebido desde o acidente.

"Estou ensaiando vir aqui muitas vezes. Tentei muitas vezes, mas não conseguia falar sem chorar. Não posso deixar de agradecer por todas as orações, apoio e energia positiva em prol do meu irmão. A gente agradece a Deus por ele estar vivo", declarou, emocionada.

Sthefany Brito chorou ao falar de recuperação do irmã, Kayky Brito (Foto: Reprodução Instagram)

Sthefany se mostrou confiante na recuperação de Kayky. "Ele está aqui, poderia ter sido muito pior. Ele é um guerreiro, está lutando muito. No tempo de Deus e no tempo dele, teremos ele de volta", afirmou.

Kayky Brito foi vítima de um atropelamento (Foto: Reprodução Instagram)

Mais cedo, a mulher de Kayky Brito, Tamara Dalcanale usou as redes sociais para comentar sobre o estado de saúde do marido.

"Hoje é mais um dia de superação! Kayky passou bem pela cirurgia que realizou hoje de manhã. Um dia de cada vez, unidos pela fé e esperança de que ele ficará bem. Agradeço a todos pelas mensagens e orações, sem dúvida toda essa energia positiva está sendo importante para sua recuperação."

Estado de saúde de Kayky Brito

Kayky Brito permanece sedado, intubado e na UTI do Hospital Copa D’Or, na Zona Sul do Rio de Janeiro, segundo boletim divulgado na tarde desta segunda-feira (4). "Ele passou por fixação de fratura da pelve e do membro superior direito, com sucesso", disse o hospital.

O ator de 34 anos teve politrauma corporal e traumatismo craniano e seu quadro de saúde gravíssimo. Ele foi atropelado quando atravessava a via fora da faixa de pedestre, na altura do condomínio Barra Bela, e socorrido inicialmente no Hospital Municipal Miguel Couto. Lá, recebeu os primeiros cuidados.

O motorista de aplicativo que conduzia o veículo prestou socorro e, em seguida, encaminhado à 16ª DP (Barra da Tijuca) e ao Instituto Médico-Legal (IML) do Centro da cidade, onde fez o exame de alcoolemia. O resultado deu negativo.