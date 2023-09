Bruno De Luca chega na delegacia para prestar depoimento sobre o caso Kayky Brito

Bruno De Luca é fotografado ao chegar na delegacia para prestar depoimento após presenciar o atropelamento de Kayky Brito

O ator Bruno De Luca esteve na 16ª Delegacia Policial do Rio de Janeiro na tarde desta quarta-feira, 6, para prestar depoimento sobre o atropelamento do ator Kayky Brito. Ele foi fotografado pelos paparazzi ao chegar na delegacia acompanhado de sua esposa, Sthéfany Vidal, e deu uma breve declaração à imprensa.

“Estou me recuperando. Vou dar o meu depoimento e depois falo com vocês. Obrigado pelas orações”, afirmou ele, segundo o site G1.

Bruno De Luca foi convocado para depor porque estava com Kayky Brito em um quiosque na praia antes do ator ser atropelado na madrugada de sábado, 2. Em um vídeo da câmera de segurança, ele apareceu levando as mãos à cabeça ao ver que o amigo foi atropelado por um carro de aplicativo e a imagem viralizou. Agora, ele vai dar o depoimento sobre o que presenciou naquela noite.

Recentemente, Bruno falou sobre o acidente com Kayky Brito por meio das redes sociais. Nos stories, ele compartilhou uma breve mensagem para contar que ficou abalado com o que presenciou e pediu orações para o seu amigo. “Estou muito triste e abalado com o que aconteceu, apreensivo, mas com fé de que Deus vai interceder pelo meu irmão. Quero pedir uma corrente de oração pro Kayky, para ele sair dessa o mais rápido possível”, afirmou.

Fotos: Fabricio Pioyani / AgNews

Boletim médico mais recente de Kayky Brito

O ator Kayky Brito segue internado no Hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro, desde que sofreu um atropelamento no dia 2 de setembro. No início da tarde desta quarta-feira, 6, o novo boletim médico sobre o quadro de saúde dele foi divulgado e trouxe o resultado de um dos exames dele.

O documento informou que o ator passou por um exame de tomografia e apresentou sinais de melhora evolutiva. “O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito permanece sedado e em ventilação mecânica. Submetido a novos exames de tomografia, com sinais de melhora evolutiva”, informaram.

O boletim médico anterior informou que Kayky Brito deverá permanecer sedado até quinta-feira, 7, para se recuperar da cirurgia que foi submetido no início da semana. Ele fez um procedimento para fixação de fraturas na pelve e no membro superior direito, que foi bem-sucedido.