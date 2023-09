Vídeo mostra reação de Bruno De Luca ao ver Kayky Brito ser atropelado

Reação de Bruno De Luca ao ver Kayky Brito ser atropelado é exibida em vídeo do momento do acidente

O ator Bruno De Luca era um dos amigos do ator Kayky Brito que estava com ele no quiosque na praia antes do atropelamento na madrugada de sábado, 2. Na noite de domingo, 3, o programa Fantástico, da Globo, exibiu novas imagens da hora do acidente e revelou qual foi a reação de Bruno ao ver Kayky ser atropelado.

Nas novas imagens, ele apareceu em choque com o atropelamento e levou as mãos à cabeça na hora. Antes das novas imagens serem reveladas, Bruno De Luca falou sobre o acidente com Kayky Brito por meio das redes sociais.

Nos stories, ele compartilhou uma breve mensagem para contar que ficou abalado com o que presenciou e pediu orações para o seu amigo. “Estou muito triste e abalado com o que aconteceu, apreensivo, mas com fé de que Deus vai interceder pelo meu irmão. Quero pedir uma corrente de oração pro Kayky, para ele sair dessa o mais rápido possível”, afirmou.

Atualmente, Kayky Brito está internado no hospital Copa D'Or, no Rio de Janeiro, para onde foi transferido após receber os primeiros-socorros no Hospital Miguel Couto. Ele sofreu politrauma corporal e traumatismo craniano por causa do impacto do atropelamento. O boletim médico mais recente informou que ele está sedado e respirando por meio da ventilação mecânica. Ele está na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Assim que foi internado no hospital municipal, o quadro de saúde dele foi declarado como gravíssimo. Agora, a família informou que ele está estável.

Amigo de Kayky Brito fala sobre o ator após visitá-lo no hospital

O ator Dudu Azevedo é amigo do ator Kayky Brito e esteve no hospital onde o artista está internado em estado grave. Ele foi dar o seu apoio para a família do amigo e foi fotografado pelos paparazzi enquanto conversava com os familiares do ator na porta do hospital. Ao sair de lá, ele conversou com a equipe do Jornal O Globo e atualizou sobre o estado de saúde de Kayky.

Dudu Azevedo disse que Kayky Brito sofreu fraturas no corpo. “É uma luta grande pela frente. Ele tem uma pancada na cabeça, algumas fraturas, mas saio otimista daqui. É uma briga grande pela frente, mas vai dar tudo certo, se Deus quiser”, disse ele.