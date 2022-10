Bruno De Luca posta novas fotos do parto da filha, Aurora: ''Sou só gratidão''

O apresentador Bruno De Luca revelou que a irmã caçula foi responsável pelo parto da primeira filha, Aurora

Bruno De Luca (40) abriu um novo álbum de fotos do parto da primeira filha, Aurora, fruto do seu relacionamento com Sthéfany Vidal (28). Além dos registros, o apresentador revelou que a sua irmã caçula foi responsável pela chegada da bebê ao mundo.

Na publicação, o novo papai se declarou à irmã e à namorada com um lindo texto. "Para quem não sabe: esta médica sorridente aí na foto é minha irmã caçula, a Marcela. E foi ela a responsável por ajudar a trazer a Aurora ao mundo.", começou ele.

Bruno contou que toda a equipe médica foi composta apenas por mulheres. "Hoje eu sou só gratidão por essa médica competente e segura em que ela se transformou. Com uma equipe só de mulheres, deu um show na sala de parto.".

"E Sthefany: se eu já te amava, agora sou só admiração. Que coragem e resistência! Eu teria desmaiado na primeira contração… Obrigada, meu Deus. E, sim, hoje estou muito babão mesmo!", concluiu ele.

BRUNO DE LUCA E NAMORADA DÃO ÀS BOAS-VINDAS À FILHA

Na noite desta quinta-feira, 6, o apresentador Bruno De Luca (40) e Sthéfany Vidal (28) deram as boas-vindas à primeira filha do casal, Aurora. Em suas redes sociais, o ator compartilhou uma foto olhando para o rostinho da pequena, no colo da amada.

O papai babão não perdeu a oportunidade de compartilhar sua felicidade. Em seu Instagram, ele publicou a foto e escreveu na legenda: “Bem-vinda Aurora! A maior emoção da minha vida.”.

