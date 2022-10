Bruno de Luca e Sthéfany Vidal dançam na maternidade: "Estamos te esperando"

O apresentador Bruno de Luca e Sthéfany Vidal estão na maternidade à espera do nascimento da primeira filha

A filha primeira filha de Bruno de Luca (40) e Sthéfany Vidal (28) pode nascer a qualquer momento. Nesta quinta-feira, 6, o apresentador compartilhou no feed do Instagram um vídeo já na maternidade e mostrou que eles estão ansiosos para a chegada da menina.

"Vem minha filha!! Estamos te esperando!", escreveu o ele ao surgir dançando a música Vem Neném, do Harmonia do Samba, ao lado da noiva. Na imagem, aliás, é possível ver alguns balões decorando o ambiente, e também um com o nome da bebê, Aurora.

Os seguidores deixaram mensagens desejando felicidades ao casal. "Que venha com muita saúde! Deus abençoe muito vocês", disse um internauta. "Felicidades ao casal e a essa bebê! Deus abençoe", desejou uma seguidora. "Que venha com muita saúde e trazendo mais felicidades pra vocês", falou uma fã.

Confira o vídeo de Bruno e Sthéfany na maternidade:

Bruno explora locais românticos com a noiva

Após passar 15 anos viajando solteiro, o apresentador Bruno De Luca agora contou com a companhia de sua noiva, Sthéfany Vidal, para conhecer novos lugares em seu novo programa no Multishow, o Vai Pra Onde Mozão?, que tem estreia marcada o dia 5 de outubro. "Depois de 15 anos viajando solteiro, em busca de um grande amor, faço essa temporada com ela, minha mulher, amiga, mãe da minha filha, Sthefany e nossa filhota dentro da barriga!", vibrou.

