Após 15 anos viajando solteiro, Bruno De Luca explora locais românticos com a noiva grávida

Em seu novo programa, Bruno De Luca conhece novos lugares com a noiva, Sthéfany Vidal, que está grávida da primeira filha deles

CARAS Digital Publicado em 03/10/2022, às 14h44

Depois de passar 15 anos viajando solteiro, o apresentador Bruno De Luca agora contou com a companhia de sua noiva, Sthéfany Vidal, para conhecer novos lugares em seu novo programa no Multishow, o Vai Pra Onde Mozão?, que tem estreia marcada o dia 5 de outubro.

Grávida da primeira filha deles, a modelo acompanhou o comunicador na exploração de roteiros românticos imperdíveis. Feliz e ansioso com a estreia, Bruno comemorou a temporada especial acompanhado de sua amada.

“Depois de 15 anos viajando solteiro, em busca de um grande amor, faço essa temporada com ela, minha mulher, amiga, mãe da minha filha, Sthefany e nossa filhota dentro da barriga!”, vibrou. “Foi muito emocionante, diferente. Muita sorte levá-la grávida e acompanhar de perto a gravidez, mostrar pra ela meu trabalho que tanto amo, e em especial, entreter e divertir vocês que me acompanham há tanto tempo”, finalizou.

A primeira parada dos futuros papais foi Jericoacoara, no Ceará, onde exploraram as praias, belezas naturais, gastronomia e atrações sustentáveis que contribuem para a preservação do local. A viagem seguiu rumo ao Delta de Parnaíba, um raro fenômeno da natureza localizado entre o Maranhão e o Piauí.

Em seguida, eles foram para Barra Grande, o paraíso do Kite e Windsurf. A capital do Rio Grande do Norte também entrou na rota. Bruno e Sthéfany visitaram o Beco da Lama, um dos mais tradicionais redutos culturais e boêmios de Natal, onde curtiram as noites animadas, as paisagens naturais de águas cristalinas e um passeio no Rio Potengi, principal curso de água do estado, e ao Aquário de Natal, o maior do Nordeste.

O casal também aproveitou Tibau do Sul e a famosa Praia de Pipa antes de partirem para João Pessoa, na Paraíba, onde desfrutaram da gastronomia e da cultura hospitaleira da cidade.

Depois da passagem pelo Nordeste, eles foram para Foz do Iguaçu visitar as famosas Cataratas e o Macuco Safari. Os pombinhos também passearam pelo Parque das Aves, o maior viveiro de aves da América do Sul, a Roda Gigante Yup Star e, para fechar com chave de ouro, foram ao Marco das Três Fronteiras, local de encontro entre os limites do Brasil, Argentina e Paraguai.

