Com a noiva grávida, Bruno De Luca gravará última parte de seu programa

Na companhia da amada, o apresentador Bruno De Luca fará última parte de seu programa do Multishow

O apresentador Bruno De Luca (40) está prestes a gravar a última parte de seu programa no Multishow, Vai Pra Onde Mozão?, na companhia de sua noiva, Sthéfay Vidal, que está grávida.

No dia 28 de julho, o casal embarcará para as Cataratas do Foz do Iguaçu e ainda aproveitarão para dar uma passada no Paraguai.

“Estou muito animado que eu vou para Foz do Iguaçu, que é considerado um dos lugares mais maneiros do mundo e é minha primeira vez conhecendo esse paraíso incrível. E está sendo único compartilhar todos esses momentos com a Sthéfany, nós dois gostamos muito de viajar e como eu viajo bastante, ter um lugar que eu nunca fui e ir com ela pela primeira vez torna tudo mais especial", contou Bruno.

O trabalho em conjunto com a sua amada, será o primeiro com a participação de um acompanhante com o Bruno, desde a estreia do Vai Pra Onde em 2007. A temporada especial, que ganhou o "Mozão" no título, acabou recebendo também uma terceira participante, a primeira filha do casal que ainda está na barriga da Sthéfany Vidal.

Bruno De Luca e a noiva revelam o sexo do primeiro bebê

Meses atrás, Bruno De Luca e Sthéfany Vidal revelaram o sexo de seu primeiro bebê. Em conversa com o jornal Extra, eles contaram como descobriram. "Quando meus amigos souberam que seria menina, todos falaram: “Agora você vai pagar todos os seus pecados” (risos). Vou ser superparceiro dela. Acho que serei muito louco, apaixonado. E vou ter que controlar o ciúme. Vou ser uma pessoa mais moderna no futuro", comentou ele.

