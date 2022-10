Bruno De Luca dá boas-vindas para sua primeira filha com Sthéfany Vidal

Sthéfany Vidal dá à luz Aurora, sua primeira filha com o apresentador Bruno De Luca

CARAS Digital Publicado em 06/10/2022, às 22h39 - Atualizado às 23h01

Na noite desta quinta-feira, 6, o apresentador Bruno De Luca (40) e Sthéfany Vidal (28) deram as boas-vindas à primeira filha do casal, Aurora. Em suas redes sociais, o ator compartilhou uma foto olhando para o rostinho da pequena, no colo da amada.

O papai babão não perdeu a oportunidade de compartilhar sua felicidade. Em seu Instagram, ele publicou a foto e escreveu na legenda: “Bem-vinda Aurora! A maior emoção da minha vida.”

Nos comentários, amigos e seguidores de Bruno aproveitaram para deixar os parabéns e elogios ao casal com a mais nova integrante da família De Luca. “Seus Lindos”, comentou Wagner Santisteban. “Morri de amores! Lindos e Aurora uma boneca”, exclamou a apresentadora Ana Clara.

Veja a publicação de Bruno De Luca com sua filha Aurora:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruno De Luca (@brunodeluca)

Bruno de Luca e Sthéfany Vidal dançam na maternidade: "Estamos te esperando"

Mais cedo nesta quinta-feira, 6, Bruno De Luca e Sthéfany Vidal compartilharam em suas redes sociais um vídeo onde aparecem dançando, na maternidade, pedindo que Aurora viesse.

"Vem minha filha!! Estamos te esperando!", escreveu o apresentador ao surgir dançando a música Vem Neném, do Harmonia do Samba, ao lado da noiva gravidíssima. No vídeo, é possível ver alguns balões decorando o ambiente, e também um com o nome da bebê.