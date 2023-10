Jennifer Lopez e Ben Affleck fazem dívida para pagar mansão milionária

Jennifer Lopez e Ben Affleck compraram mansão no valor de US$61 milhões, cerca de R$313 milhões em Beverly Hills

Que Jennifer Lopez e Ben Affleck são um dos casais mais bem pagos do mundo, não há dúvidas. Porém, isso não significa que as estrelas também não tenham que fazer empréstimos ou negociar novas aquisições luxuosas.

Segundo o jornal britânico The Sun, o casal está com uma "dívida" milionária de cerca de US$ 20 milhões de dólares, por volta de R$100 milhões de reais. Jennifer e Ben pegaram um empresário para finalizar a compra de uma mansão no valor de US$61 milhões, cerca de R$313 milhões em Beverly Hills.

Jennifer e Ben adquiriram o imóvel de luxo por meio de um agente, Brett Lawyer, que já trabalhou com nomes como Katy Perry e Madonna. O casal inicialmente pagou o valor à vista, depois de uma negociação que durou cerca de uma semana.

O preço inicial da mansão era de US$ 75 milhões, mas também já chegou a custar US$ 135 milhões quando foi colocada à venda pela primeira vez, em 2018.

O casal comprou o novo imóvel no final do mês de maio. No entanto, no último mês de agosto, os dois fizeram uma hipoteca com o banco JPMorgan Chase Bank. Ainda segundo o veículo, o acordo feito entre o casal e o banco é de que o valor será pago em um intervalo de 30 anos. Mas, apesar do montante, os valores são considerados normais para o casal.

A mansão comprada por Lopez e Affleck tem 12 quartos, 24 banheiros, complexo esportivo, garagem para 12 carros e estacionamento para mais 80 veículos. E não para por aí o imóvel também tem uma sala de cinema, adega, piscina, lounge, spa que conta com equipamentos de cabeleireiro e manicure, uma sauna e uma sala de massagem.

Desde 2021, quando voltaram, o casal vem tentando encontrar uma casa fixa para morar. Em março, Ben Affleck e J-Lo chegaram a considerar a aquisição de uma mansão de US$ 64 milhões em Pacific Palisades, mas acabaram desistindo da compra.

Jennifer Lopez coloca cobertura duplex luxuosa em Nova York para vender

Jennifer Lopez continua sem sucesso em tentar vender uma cobertura duplex luxuosa em Nova York. O apartamento foi colocado à venda inicialmente em 2017 por US$ 27 milhões (R$ 132,6 milhões) e desde então já entrou e saiu do mercado algumas vezes.

Segundo o Realtor, a atriz comprou o apartamento em 2014 por pouco mais de US$ 20 milhões e o colocou à venda diversas vezes, geralmente por cerca de US$ 25 milhões (R$ 122,9 milhões). Desta vez, ela reduziu o preço ainda mais, colocando por US$ 24.990.000.