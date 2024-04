Filha de Flávia Alessandra, Giulia Costa exibe detalhes do seu apartamento

Giulia Costa grava vídeo para mostrar detalhes de como é o apartamento onde mora sozinha no Rio de Janeiro após sair da casa da mãe, Flávia Alessandra

A atriz Giulia Costa, que é filha de Flávia Alessandra, surpreendeu ao abrir as portas de seu apartamento no Rio de Janeiro para um novo vídeo. Ela foi morar sozinha há pouco tempo ao sair da casa da mãe e revelou detalhes de como é o seu lar.

Nas imagens, ela mostrou o ambiente colorido, os vários quadros e enfeites que colocou nas paredes, a decoração de um cantinho de sua sala de estar e também os vasos de plantas que colocou embaixo da escada.

"Abri uma caixinha na semana passada, e mais uma vez pediram pra ver meu cantinho… Então gravei esse vídeo com os detalhes que mais amo! Espero que gostem, hein!", disse ela na legenda.

Festa de aniversário

Em fevereiro de 2024, Flávia Alessandra organizou um festão para celebrar o aniversário de sua primogênita, Giulia Costa. A jovem, fruto de seu antigo relacionamento com o diretor Marcos Paulo (1951-2012) completou 24 anos e comemorou em grande estilo. O evento aconteceu na área externa de sua mansão com Otaviano Costa, e contou com uma decoração luxuosa.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Flávia abriu um álbum de fotos da ocasião especial. Na capa, a atriz deu destaque para uma foto em que aparece posando na mesa do bolo, ao lado da primogênita, do marido e de sua filha caçula, Olívia Costa, de 13 anos. No registro também foi possível notar que a celebração teve como tema ‘girassol’.

Em seguida, Flávia postou uma foto só da Giulia, toda sorridente, entre as flores, balões, docinhos e outros itens decorativos, tudo super colorido. O bolo, em destaque na imagem, também tinha uma mensagem tocante para ela: "Eu queria que essa fantasia fosse eterna" estava escrito um trecho de uma canção da canção ‘Baianidade Nagô’.

Nos demais registros, a artista mostrou que a festa começou na área externa no início da tarde e se estendeu até a noite. Os convidados aproveitaram para dar um mergulho na piscina, dançar bastante e se divertir. Entre os cliques, a aniversariante aparece se jogando e curtindo ao máximo sua celebração especial ao lado de familiares e amigos.