Filha de Flávia Alessandra, Giulia Costa ganha festão para celebrar aniversário

Ela cresceu! Filha de Flávia Alessandra e Marcos Paulo, Giulia Costa comemora a chegada de seus 24 anos com festa luxuosa em mansão; veja as fotos

No último domingo, 25, Flávia Alessandra organizou um festão para celebrar o aniversário de sua primogênita, Giulia Costa. A jovem, fruto de seu antigo relacionamento com o diretor Marcos Paulo (1951-2012) completou 24 anos e comemorou em grande estilo. O evento aconteceu na área externa de sua mansão com Otaviano Costa, e contou com uma decoração luxuosa.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Flávia abriu um álbum de fotos da ocasião especial. Na capa, a atriz deu destaque para uma foto em que aparece posando na mesa do bolo, ao lado da primogênita, do marido e de sua filha caçula, Olívia Costa, de 13 anos. No registro também foi possível notar que a celebração teve como tema ‘girassol’.

Em seguida, Flávia postou uma foto só da Giulia, toda sorridente, entre as flores, balões, docinhos e outros itens decorativos, tudo super colorido. O bolo, em destaque na imagem, também tinha uma mensagem tocante para ela: "Eu queria que essa fantasia fosse eterna" estava escrito um trecho de uma canção da canção ‘Baianidade Nagô’.

Nos demais registros, a artista mostrou que a festa começou na área externa no início da tarde e se estendeu até a noite. Os convidados aproveitaram para dar um mergulho na piscina, dançar bastante e se divertir. Entre os cliques, a aniversariante aparece se jogando e curtindo ao máximo sua celebração especial ao lado de familiares e amigos.

Por fim, Flávia também mostrou que Giulia ganhou uma celebração mais intimista com um bolo especial e muitas flores no café da manhã com sua família. Na legenda da publicação, a artista se derreteu pela filha: “Rodeada de amigos, amor, carinho e sorrisos, cada foto é um pedacinho da felicidade que Giulia Costa merece!”, a mãe coruja iniciou.

“Que esse ano seja repleto de momentos tão especiais quanto este, meu amor. Viva Jujuba!”, Flávia celebrou e a família acumulou elogios nos comentários: “Vocês são ricos daquilo que o dinheiro não compra!”, exaltou uma seguidora. “Que família linda”, disse mais um admirador. “Jujuba merece o mundo”, escreveu outra; veja as fotos do aniversário de Giulia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FLÁVIA ALESSANDRA (@flaviaalessandra)

Vale lembrar que em setembro do ano passado, a filha de Flávia Alessandra com o diretor Marcos Paulo publicou um desabafo ao dividir com os seguidores o drama que vive. Ela foi atacada por culpa de seu corpo, seu comportamento e até por culpa de ter pais famosos. Nos comentários, Giulia contou com o apoio de sua mãe, que fez questão de sair em defesa da filha na época das críticas.

Flávia Alessandra e Otaviano Costa curtiram fim de ano na praia:

A família de Flávia Alessandra e Otaviano Costa curtiu o fim de ano em uma praia paradisíaca em Alagoas! Nos últimos dias de 2023, o apresentador abriu um álbum de fotos em suas redes sociais da viagem especial ao lado de suas herdeiras, a atriz e diretora Giulia Costa, que estava com 23 anos, e a estudante Olívia Costa, que tem apenas 13 anos.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Otaviano compartilhou alguns cliques de um passeio de barco em meio às águas cristalinas do famoso ‘Caribe Brasileiro’. Além de aparecer tomando uma ‘brejinha’ no mar, ele também posou sorridente ao lado das mulheres da sua vida, a esposa e as filhas; veja os cliques da família!