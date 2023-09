"Baranga", "infantil": Flávia Alessandra se revolta com onda de críticas à filha, Giulia Costa

Flávia Alessandra se revolta com críticas à filha, Giulia Costa; ela declarou apoio após atriz pedir respeito nas redes sociais

A atriz e cineasta Giulia Costa publicou um vídeo comovente nas redes sociais neste domingo, 17. É que ela reuniu prints das principais críticas e ataques que costuma receber após exibir detalhes de sua vida pessoal.

A filha de Flávia Alessandra com o diretor Marcos Paulo publicou um desabafo ao dividir com os seguidores o drama que vive. Ela é atacada por culpa de seu corpo, seu comportamento e até por culpa de ter pais famosos.

"Eu já apaguei e reescrevi o que seria dito aqui várias vezes. Talvez porque esse vídeo fale sobre muita coisa pra mim. Talvez porque eu saiba que ele não vai alcançar a profundidade que eu queria que alcançasse nas pessoas — nas pessoas que precisam ouvi-lo e entendê-lo… Está tudo aí, e às vezes o melhor que se pode fazer é refletir!", declarou ela.

Em mensagens, a atriz é chamada de" infantil" e de "baranga" pelos seguidores. Nos comentários, Flávia Alessandra deixou uma mensagem comovente. "Se ainda hoje eu pudesse te proteger de todos os males … te amo infinito", escreveu ela.

Giulia Costa está com 23 anos. No passado, ela fez alguns trabalhos como atriz, mas paralisou a carreira artística para concluir a carreira de cinema. Ela é fruto do relacionamento da global com Marcos Paulo, diretor que morreu quando ela ainda era criança.

Veja abaixo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giulia Costa (@giuliacosta)

NÃO É A PRIMEIRA VEZ

Em julho, a jovem surgiu com os olhos cheios de lágrimas e rebateu as mensagens maldosas sobre sua aparência, pedindo para que parassem de dar opinião após postar dois cliques em seu feed em sua casa nova.

"Fui dormir assim. Foi um acúmulo ontem, mas é isso que vocês podem causar no outro. Caso não tenha ficado claro: não é questão de 'ligar para a opinião alheia'. O corpo do outro não se comenta. A gente não sabe o que se passa", começou escrevendo.