Giulia Costa deixa beleza escultural roubar a cena ao falar sobre casa nova

Cineasta Giulia Costa, filha da atriz Flávia Alessandra, deixa internautas apaixonados com beleza monumental

Nesta quarta-feira, 5, a atriz e cineasta Giulia Costa, filha da atriz Flávia Alessandra, decidiu derreter os corações de seus seguidores! Em cliques feitos em sua nova casa, a influenciadora digital falou um pouco sobre sua nova residência, que se mudou recentemente, após sair da casa em que a mãe mora com o apresentador Otaviano Costa, mas a beleza escultural da modelo roubou a cena.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Giulia falou um pouco sobre como está o processo de decoração de sua nova casa. “Na caixinha que abri me perguntaram sobre minha parede cheia de coisas lindas…Olhem ela aqui!”, escreveu a influenciadora digital, na legenda da publicação.

Nas fotos, Giulia posa na tal parede que comentou, com diversas decorações para lá de fofas, que dão para a casa nova um ar de lar. Usando um vestido florido, a influenciadora digital exibe toda sua beleza ao celebrar o cantinho especial. Claro, as fotos arrancaram uma enxurrada de elogios dos internautas.

“A parede cheia de quadrinhos é sua marca já”, brincou uma seguidora. “Lindas! Você e a parede”, brincou uma outra pessoa. “Ficou linda sua casa, parece com você, linda!!”, exclamou uma terceira internauta. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Giulia Costa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giulia Costa (@giuliacosta)

Giulia Costa mostra decoração de seu apartamento

A jovem Giulia Costa já está morando sozinha no Rio de Janeiro. Ela saiu da casa da mãe recentemente e está encantada pelo seu novo lar. Neste sábado, 27, ela mostrou um detalhe do seu apartamento e como ficou a decoração do hall de entrada.

Nas fotos, ela posou na frente da porta de entrada para exibir o seu look do dia e revelou alguns detalhes do ambiente. Ela pintou as paredes e a porta de verde, colocou um vaso com planta, um elefante dourado e um espelho estiloso na parede. “Dia de festival e primeira vez me arrumando na casa nova... Feliz da vida!”, disse ela na legenda.