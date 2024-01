Flávia Alessandra e Otaviano Costa curtem fim de ano na praia com as filhas

Em família! Flávia Alessandra e Otaviano Costa aproveitam praia paradisíaca ao lado das herdeiras, Giulia Costa e Olívia Costa

A família de Flávia Alessandra e Otaviano Costa está curtindo o fim de ano em uma praia paradisíaca em Alagoas! Neste sábado, 30, o apresentador abriu um álbum de fotos em suas redes sociais da viagem especial ao lado de suasherdeiras, a atriz e diretora Giulia Costa, de 23 anos, e a estudante Olívia Costa, que tem apenas 13 anos.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Otaviano compartilhou alguns cliques de um passeio de barco em meio às águas cristalinas do famoso ‘Caribe Brasileiro’. Além de aparecer tomando uma ‘brejinha’ no mar, ele também posou sorridente ao lado das mulheres da sua vida, a esposa e as filhas. “Quantas coisas boas em Alagoas”, disse o apresentador.

Otaviano recebeu boas vindas do Governador do Estado nos comentários: "Uma honra recebê-lós e perceber que estão se divertindo", disse. Além disso, o comunicador também recebeu muitos elogios por sua família: “Quarteto fantástico favorito”, brincou um admirador. “Lindos no paraíso”, exaltou outro seguidor. "Família mais linda", exaltou mais um.

Mais cedo, Otaviano também usou seu perfil para se declarar à esposa. Ele compartilhou alguns cliques em que sua mulher apareceu dando um show de beleza com com um biquíni fininho enquanto deixava o mar com o corpão molhado: “Como descansar nas férias, quando se é casado com Flávia Alessandra?”, ele se derreteu pela atriz.

Flávia, por sua vez, também dividiu alguns registros da viagem em família em sua própria conta no Instagram. Entre os cliques, a loira aparece tirando um cochilo em uma rede no mar e nadando com sua herdeira mais velha, Giulia, que é fruto de um antigo relacionamento com o diretor Marcos Paulo, que morreu em 2012.

Vale mencionar que apesar de não ser filha biológica de Otaviano, a jovem diretora considera seu padrasto como pai, e inclusive, até adotou seu sobrenome como uma homenagem: “Faz mais de 10 anos que perdi meu pai, e mais de 15 que ganhei outro. A vida tem dessas”, ela contou em suas redes sociais no último Dia dos Pais.

Giulia Costa desabafou sobre pressão para ter corpo perfeito:

A atriz e cineasta Giulia Costa deu o que falar nas redes sociais em setembro deste ano ao compartilhar um vídeo expondo as críticas que recebe sobre seu corpo nos comentários de seus posts. Poucos meses após revelar sua batalha contra compulsão alimentar, ela mostrou exemplos dos ataques que é alvo na web e desabafou sobre esse comportamento.

No final deste ano, a filha da atriz Flávia Alessandra e do diretor Marcos Paulo também usou as redes sociais para abrir seu coração sobre a pressão para ter um corpo perfeito. A atriz e diretora desabafou sobre as medidas extremas que já cometeu para tentar alcançar um padrão ao resgatar um clique antigo na praia. Além disso, Giulia contou que está feliz com seu corpo atualmente.