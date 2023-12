Giulia Costa desabafa sobre pressão para ter corpo perfeito: ‘Maluquice’

Filha de Flávia Alessandra, Giulia Costa relembra medidas extremas para ter corpo perfeito e celebra aceitação ao resgatar clique antigo na praia

Filha da atriz Flávia Alessandra e do diretor Marcos Paulo, Giulia Costa usou as redes sociais nesta sexta-feira, 22, para abrir seu coração sobre a pressão para ter um corpo perfeito. A atriz e diretora desabafou sobre as medidas extremas que já cometeu para tentar alcançar um padrão ao resgatar um clique antigo na praia.

Por meio de seu perfil oficial no Instagram, Giulia compartilhou uma lembrança de cinco anos atrás. No registro antigo, a atriz apareceu deitada renovando seu bronze, com o físico visivelmente mais magro. No entanto, ela fez questão de enfatizar que alcançar esse padrão estético cobrava um preço elevado para sua saúde física e emocional.

“Quando eu lembro as maluquices que eu precisava fazer pra ter esse corpo”, a herdeira dos artistas desabafou, mas contou que está satisfeita com seu corpo atualmente: “Eu fico até feliz com o meu atual", disse Giulia, que já revelou ter enfrentado uma batalha contra compulsão alimentar. Em julho deste ano, ela contou que estava em tratamento.

Giulia Costa relembra medidas extremas para ter corpo perfeito - Reprodução/Instagram

Realizada com seu corpo atualmente, a diretora exibiu toda a sua beleza após um mergulho no mar usando um biquíni preto e branco mínimo, durante sua visita a Arraial do Cabo na última quarta-feira, 20. Giulia posou de frente e de costas e arrancou suspiros de seus seguidores; confira as imagens recentes da diretora:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giulia Costa (@giuliacosta)

Vale mencionar que Giulia Costa decidiu adotar o sobrenome de seu padrasto, Otaviano Costa. Além da jovem, o apresentador e a atriz também são pais de Olívia, que tem treze anos. Por parte de pai, a diretora tem duas irmãs, Mariana Simões e Vanessa Simões, frutos de diferentes relacionamentos do diretor de televisão, que morreu em 2012.

Giulia Costa já enfrentou críticas sobre seu corpo:

A atriz e cineasta Giulia Costa deu o que falar nas redes sociais em setembro deste ano ao compartilhar um vídeo expondo as críticas que recebe sobre seu corpo nos comentários de seus posts. Poucos meses após revelar sua batalha contra compulsão alimentar, ela mostrou exemplos dos ataques que é alvo na web e desabafou sobre esse comportamento tóxico dos internautas.

"Eu já apaguei e reescrevi o que seria dito aqui várias vezes. Talvez porque esse vídeo fale sobre muita coisa pra mim. Talvez porque eu saiba que ele não vai alcançar a profundidade que eu queria que alcançasse nas pessoas — nas pessoas que precisam ouvi-lo e entendê-lo… Está tudo aí, e às vezes o melhor que se pode fazer é refletir!", declarou ela.

Após a repercussão, a diretora voltou às redes sociais para agradecer. A filha da atriz Flávia Alessandra e do diretor Marcos Paulo comentou que ficou surpresa com a onda de carinho que recebeu e a repercussão de sua exposição. E ainda revelou o motivo para ter feito a publicação; entenda o que aconteceu com Giulia Costa.