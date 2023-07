Filha de Flávia Alessandra, Giulia Costa rebate críticas: ''O corpo do outro não se comenta''

Cineasta Giulia Costa, herdeira de Flávia Alessandra e Marcos Paulo, revela compulsão alimentar ao rebater comentários sobre a aparência

A cineasta Giulia Costa, de 23 anos, filha de Flávia Alessandra e do diretor Marcos Paulo (1951-2012), usou as redes sociais na última quinta-feira, 6, para desabafar dos comentários que recebeu sobre seu corpo.

Nos stories de seu Instagram, a jovem surgiu com os olhos cheios de lágrimas e rebateu as mensagens maldosas sobre sua aparência, pedindo para que parassem de dar opinião após postar dois cliques em seu feed em sua casa nova.

"Fui dormir assim. Foi um acúmulo ontem, mas é isso que vocês podem causar no outro. Caso não tenha ficado claro: não é questão de 'ligar para a opinião alheia'. O corpo do outro não se comenta. A gente não sabe o que se passa", começou escrevendo.

Giulia ainda contou sobre transtorno alimentar: "Eu, por exemplo, sofro de compulsão alimentar. Falei algumas poucas vezes sobre isso porque ainda não me sinto confortável. Descobri e comecei o tratamento tem em torno de seis meses. Portanto, é tudo muito recente para mim".

A atriz ainda comentou sobre a importância de Cleo ter falado abertamente sobre compulsão alimentar. "Me senti um pouco mais acolhida. Sei como ela sofre com comentários maldosos do corpo dela também a vida toda. Muito mais que eu", concluiu.

Confira os posts de Giulia Costa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giulia Costa (@giuliacosta)

Giulia Costa surge com a irmã mais velha, que é filha de Renata Sorrah e Marcos Paulo

A atriz Giulia Costa, que é filha de Flávia Alessandra e Marcos Paulo, surpreendeu os fãs ao mostrar um álbum de fotos com uma de suas irmãs mais velhas, a médica Mariana Sochaczewski – que é fruto da relação da atriz Renata Sorrah com o diretor falecido Marcos Paulo.

Nas imagens, elas apareceram juntas e se divertindo em vários momentos. Na legenda, Giulia contou sobre a admiração que sente pela irmã. “Dia do maior pedaço do papai em mim. Obrigada por compartilhar histórias de vocês comigo e me fazer viver um pouquinho mais com ele. Obrigada por ser a irmã mais velha que puxa minha orelha quando necessário e que me mostra que eu sempre mereço mais do que eu penso…", iniciou ela.