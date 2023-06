Giulia Costa surge com irmã mais velha, que é filha de Renata Sorrah e Marcos Paulo

Giulia Costa surpreende ao surgir com uma das irmãs mais velhas e fã diz: 'Muito parecidas'

A atriz Giulia Costa, que é filha de Flávia Alessandra e Marcos Paulo (1951-2012), surpreendeu os fãs ao mostrar um álbum de fotos com uma de suas irmãs mais velhas, a médica Mariana Sochaczewski – que é fruto da relação da atriz Renata Sorrah com Marcos Paulo. Ela mostrou as fotos para celebrar o aniversário da irmã nesta sexta-feira, 16, e homenageá-la com um recado especial.

Nas imagens, elas apareceram juntas e se divertindo em vários momentos. Na legenda, Giulia contou sobre a admiração que sente pela irmã. “Dia do maior pedaço do papai em mim. Obrigada por compartilhar histórias de vocês comigo e me fazer viver um pouquinho mais com ele. Obrigada por ser a irmã mais velha que puxa minha orelha quando necessário e que me mostra que eu sempre mereço mais do que eu penso… Obrigada por me dar os melhores sobrinhos dos universos! Feliz vida, hermana, te desejo viagens, dias de sol, corpo salgado, dias offline, cachacinhas, Salvadormeuamô e tudo que você ama e merece… Te amo infinitos, Mary", disse ela.

Nos comentários das fotos, os fãs ficaram surpresos com a semelhança entre elas. “Muito parecidas”, disse um seguidor. “Vocês se parecem muito”, declarou outro. “Em todas as fotos, ela está do mesmo jeito fisicamente. O tempo não passa para ela?”, brincou mais um. “Realmente a cópia do Marcos Paulo”, escreveu mais um.

Vale lembrar que Giulia ainda tem mais duas irmãs. A mais velha é Vanessa Simões, filha de Tina Serina com Marcos Paulo. E a caçula é Olivia, filha de Flávia Alessandra e Otaviano Costa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giulia Costa (@giuliacosta)

Giulia Costa mostra decoração de seu apartamento

A jovem Giulia Costa já está morando sozinha no Rio de Janeiro. Ela saiu da casa da mãe recentemente e está encantada pelo seu novo lar. Neste sábado, 27, ela mostrou um detalhe do seu apartamento e como ficou a decoração do hall de entrada.

Nas fotos, ela posou na frente da porta de entrada para exibir o seu look do dia e revelou alguns detalhes do ambiente. Ela pintou as paredes e a porta de verde, colocou um vaso com planta, um elefante dourado e um espelho estiloso na parede.

“Dia de festival e primeira vez me arrumando na casa nova... Feliz da vida!”, disse ela na legenda.