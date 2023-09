Giulia Costa reaparece após expor críticas que recebe: ‘Não estava esperando’

Filha da atriz Flávia Alessandra, Giulia Costa reage após repercussão de vídeo expondo críticas que recebe sobre seu corpo

A atriz e cineasta Giulia Costa deu o que falar nas redes sociais nesta semana ao compartilhar um vídeo expondo as críticas que recebe sobre seu corpo nos comentários de seus posts. Ela mostrou exemplos dos ataques que é alvo na web e desabafou sobre esse comportamento tóxico dos internautas. Agora, ela voltou às redes sociais para comentar sobre a repercussão do vídeo.

Nos stories do Instagram, a filha da atriz Flávia Alessandra e do diretor Marcos Paulo comentou que ficou surpresa com a onda de carinho que recebeu e a repercussão de sua exposição. E ainda revelou o motivo para ter feito a publicação.

"Eu estou feliz com a repercussão. Eu realmente postei acreditando no poder da palavra. Acho que da mesma forma que as palavras ruins me afetam, por mais que vocês falem ‘ah, não lê os comentários’, é inevitável. Uma hora a gente lê e uma hora a gente absorve. Isso também é involuntário. Eu postei pensando no poder da palavra, assim como ela vem para o mal, ela pode e deve vir para o bem. Eu recebi mensagens muito incríveis, sobre como eu influencio as pessoas”, disse ela.

E completou: "Eu descobri que realmente estou fazendo a diferença, e me deixou feliz e motivada. Eu estou em uma semana muito corrida no trabalho. Eu espero que as palavras realmente tenham poder e vai que de fato ter uma mudança. Quero conversar mais sobre isso com vocês. Eu realmente não estava esperando toda essa movimentação, mas fico feliz que tenha tocado as pessoas”.

O que Giulia Costa disse em seu desabafo?

No domingo, a atriz e cineasta Giulia Costa fez um vídeo com vários prints de comentários maldosos que recebe nas redes sociais com comentários sobre seu corpo e seu estilo de vida, incluindo mensagens dizendo que ela seria "baranga" e "infantil". Então, ela desabafou.

"Eu já apaguei e reescrevi o que seria dito aqui várias vezes. Talvez porque esse vídeo fale sobre muita coisa pra mim. Talvez porque eu saiba que ele não vai alcançar a profundidade que eu queria que alcançasse nas pessoas — nas pessoas que precisam ouvi-lo e entendê-lo… Está tudo aí, e às vezes o melhor que se pode fazer é refletir!", declarou ela.

Nos comentários, Flávia Alessandra deixou uma mensagem comovente. "Se ainda hoje eu pudesse te proteger de todos os males … te amo infinito", escreveu ela.