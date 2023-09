Filha de Flávia Alessandra mudou nome em homenagem a Otaviano Costa; entenda

Giulia, filha de Flávia Alessandra, prestou homenagem ao padrasto, Otaviano Costa

A atriz Giulia Costa (23) se tornou assunto neste domingo, 17, ao compartilhar um vídeo expondo os comentários negativos que recebe nas redes sociais. Filha da atriz Flávia Alessandra (49), a jovem usou seu nome artístico para prestar uma homenagem ao padrasto, Otaviano Costa (50).

O sobrenome de Giulia, na verdade, é Martins. Ela é fruto do relacionamento da atriz e Marcos Paulo Simões, ator e diretor de televisão que morreu em 2012, aos 61 anos. Ele e Flávia Alessandra foram casados por 10 anos , de 1992 a 2002.

A jovem artista, que começou a atuar no Teatro Tablado ainda na infância, escolheu o sobrenome Costa para seu nome artístico como uma forma de homenagear sua avó materna, Raquel Costa, e também o padrasto, Otaviano, com quem sua mãe é casada desde 2006.

Giulia acumula mais de 3 milhões de seguidores em seu perfil oficial do Instagram, e já participou da 23ª temporada de Malhação, que foi ao ar em 2015. Recentemente, para comemorar o Dia dos Pais, ela compartilhou uma foto ao lado de Marcos Paulo e Otaviano.

"Faz mais de 10 anos que perdi meu pai, e mais de 15 que ganhei outro. A vida tem dessas… Pai, morro de saudade de você todos os dias da vida, não canso de dizer que queria alguns minutinhos com você pra poder te contar as novidades da minha vida, quero ser diretora, que nem você, construíram um prédio enorme na frente da vista do seu apartamento, acho que você ia detestar", começou.

"Tiano, MOP, obrigada por sempre ter sido tão presente na minha vida. Um pai incansável, manteiga derretida e super babão. Eu amo todas as nossas aventuras e montanhas russas juntos! Te amo infinitamente. Feliz Dia dos Pais para os meus pais."

CONFIRA O VÍDEO DE GIULIA COSTA, FILHA DE FLÁVIA ALESSANDRA, SOBRE COMENTÁRIOS NEGATIVOS DA INTERNET: