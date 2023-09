Casal popular! Flávia Alessandra e Otaviano Costa causam em shopping

Em aparição em público, Flávia Alessandra e Otaviano Costa são flagrados esbanjando simpatia com fãs em shopping

A atriz Flávia Alessandra e o marido, o apresentador Otaviano Costa, mostraram serem muito simpáticos e animados. Nesta quinta-feira, 07, o casal aproveitou o feriado para curtir um passeio em um shopping do Rio de Janeiro e foi flagrado circulando pelo local com muita felicidade.

Muito prestativos com os fãs, os pombinhos tiraram várias fotos com as pessoas que os pararam no lugar. Além de atenderem os indivíduos, os famosos ainda mostraram simpatia ao verem o paparazzo tirando registros deles.

Cheia de estilo, Flávia Alessandra apareceu usando um vestido coral, sapatos brancos com "manchas" em rosa e uma bolsa preta de grife. Apaixonado, Otaviano Costa agarrou a amada e forjou um clima quente para brincar com o fotógrafo.

Durante a passagem pelo shopping carioca, os dois ainda encontraram com Renato Aragão e familiares do humorista. Aos 88 anos, o artista também mostrou simpatia ao ser flagrado durante o passeio.

Casados desde 2006, Flávia Alessandra e Otaviano Costa se conheceram quando ela estava prestes a subir ao altar com outro. O casal acabou se apaixonando ao conviverem durante um evento que participaram em um cruzeiro. Da relação, eles tiveram Olívia Costa. A atriz já era mãe de Giulia Costa, de 23 anos, quando conheceu o apresentador.

Veja as fotos de Flávia Alessandra e Otaviano Costa no shopping:

Fotos: Edson Douglas/Agnews

Flávia Alessandra conta como conheceu Otaviano Costa

Quando conheceu Otaviano Costa, Flávia Alessandra estava comprometida e pretendia até se casar. "Foi muito louco porque eu não ia pra esse evento e isso me fez mudar porque eu tinha outros planos de vida, eu tava com uma outra pessoa, eu tinha planos de casar e tudo mais, eu falei: 'cara eu não sei o que será da minha, mas eu não vou me casar mais com a pessoa que eu ia me casar eu'", disse o que aconteceu naquela época durante o podcast PodDelas.

Não foi apenas o destino que uniu os dois, a mãe do apresentador também teve seu dedo na história. "Ele me contou depois, que ele ia coma irmã pra essa viagem e tal, só que aí como ele tinha acabado também um noivado, ele tava na dúvida se ia sozinho ou não e a mãe dele, a minha sogra, falou pra ele assim: 'posso te dar um conselho? Vai sozinho tira esse tempo pra você, tava aqui olhando um pouco dessa menina, Flávia Alessandra, acho que vale ir sozinho', ela tinha me stalkeado", contou sobre a sogra.

Ao retornar da viagem, Flávia Alessandra acabou terminando o relacionamento que tinha há quase três anos. A famosa já havia até comprado uma casa para subir ao altar com a pessoa. "Foi muito conflitante na minha cabeça, eu tive certeza que não era pra fazer aquilo, umas duas semanas depois ele me enganou que tinha uma reunião de trabalho no Rio, ai enfim, ele me seduziu, cinco meses depois a gente tava casado, ele se mudou pro Rio a gente ajeitou a vida, todo mundo achou que eu tava grávida", falou como tudo aconteceu rápido.