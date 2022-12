Prestes a se casar, Flávia Alessandra conheceu Otaviano Costa e largou tudo: ''Tinha comprado casa''

Atriz Flávia Alessandra surpreendeu ao contar como conheceu Otaviano Costa e se casou após cinco meses do encontro

A atriz Flávia Alessandra (48) participou do podcast, Pod Delas, nesta quinta-feira, 08, e surpreendeu ao contar detalhes de como conheceu o marido, o apresentador Otaviano Costa (49).

Segundo a loira, ela não o conhecia nem acompanhava o trabalho do amado na época. Ao ser chamada para apresentar um evento ao dele em um navio foi então que teve a oportunidade de conhecê-lo melhor a ponto de se apaixonar.

Mas, foi por pouco que Flávia Alessandra não encontrou o amor de sua vida. Isso porque, a atriz ia recusar o trabalho por coincidir com o aniversário do pai. Ao saber disso, o próprio pai da musa a mandou ir para o cruzeiro realizar o evento. Foi então que ela conheceu o marido.

"A gente teve que ficar convivendo, porque a gente era o elemento surpresa no evento e era só no penúltimo dia a premiação, então a gente ficava escondido lado a lado, fazendo tudo na contramão dos brasileiros que estavam a bordo, ai a gente conviveu esses dez dias, foi humor a primeira vista, a gente adorava ficar conversando até tarde", contou que se apaixonaram por se divertirem tanto juntos.

Flávia inclusive relembrou um momento da viagem. "Acho que ele se apaixonou na primeira parada quando me viu voltando com vinho, salame e queijo pro navio e um canivete, ganhei ele pela boca...", brincou.

Flávia Alessandra largou tudo para ficar com Otaviano Costa

Quando conheceu Otaviano Costa, Flávia Alessandra estava comprometida e pretendia até se casar. "Foi muito louco porque eu não ia pra esse evento e isso me fez mudar porque eu tinha outros planos de vida, eu tava com uma outra pessoa, eu tinha planos de casar e tudo mais, eu falei: 'cara eu não sei o que será da minha, mas eu não vou me casar mais com a pessoa que eu ia me casar eu'", disse o que aconteceu naquela época.

Não foi apenas o destino que uniu os dois, a mãe do apresentador também teve seu dedo na história. "Ele me contou depois, que ele ia coma irmã pra essa viagem e tal, só que aí como ele tinha acabado também um noivado, ele tava na dúvida se ia sozinho ou não e a mãe dele, a minha sogra, falou pra ele assim: 'posso te dar um conselho? Vai sozinho tira esse tempo pra você, tava aqui olhando um pouco dessa menina, Flávia Alessandra, acho que vale ir sozinho', ela tinha me stalkeado", contou sobre a sogra.

Ao retornar da viagem, Flávia Alessandra acabou terminando o relacionamento que tinha há quase três anos. A famosa já havia até comprado uma casa para subir ao altar com a pessoa. "Foi muito conflitante na minha cabeça, eu tive certeza que não era pra fazer aquilo, umas duas semanas depois ele me enganou que tinha uma reunião de trabalho no Rio, ai enfim, ele me seduziu, cinco meses depois a gente tava casado, ele se mudou pro Rio a gente ajeitou a vida, todo mundo achou que eu tava grávida", falou como tudo aconteceu rápido.

Flávia Alessandra e Otaviano Costa celebram 16 anos de casados

Em outubro, Flávia Alessandra e Otaviano Costa trocaram declarações nas redes sociais ao completarem 16 anos de casados!

Em seu Instagram, o apresentador compartilhou um vídeo andando de barco com a esposa na ilha italiana de Capri. Na legenda, Otaviano escreveu um texto pra lá de romântico: “Há 16 anos eu conheci a mulher da minha vida. Foi humor a primeira vista! Sim! Foi com seu humor, leveza e uma gargalhada contagiante, que ali estava eu diante do meu futuro. Uma mulher de pernas grossas, sorriso lindo e de alma leve. QUE GATA! Que sorte!”.

O ex apresentador do programa "Vídeo Show" ainda relembrou como se deu seu noivado com a atriz. “E de maneira leve, a bordo de um navio no meio do mar mediterrâneo, que abrimos nossos mundos e medo. Um para o outro. Nos olhamos, nos emocionamos, nos plugamos, nos pegamos aos beijos, vinhos e queijos. Foi ali ( e em menos de 5 meses depois) que decidimos que seria para sempre”, escreveu Otaviano.

