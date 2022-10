Flávia Alessandra e Otaviano Costa celebram 16 anos de casados: “Uma belíssima história”

A atriz Flávia Alessandra e o apresentador Otaviano Costa celebram 16 anos de casados e se declararam em suas redes socais

CARAS Digital Publicado em 14/10/2022, às 19h42

Nesta sexta-feira, 14, Flávia Alessandra (48) e Otaviano Costa (49) trocaram declarações nas redes sociais ao completarem 16 anos de casados!

Em seu Instagram, o apresentador compartilhou um vídeo andando de barco com a esposa na ilha italiana de Capri. Na legenda, Otaviano escreveu um texto pra lá de romântico: “Há 16 anos eu conheci a mulher da minha vida. Foi humor a primeira vista! Sim! Foi com seu humor, leveza e uma gargalhada contagiante, que ali estava eu diante do meu futuro. Uma mulher de pernas grossas, sorriso lindo e de alma leve. QUE GATA! Que sorte!”.

O ex apresentador do programa "Vídeo Show" ainda relembrou como se deu seu noivado com a atriz. “E de maneira leve, a bordo de um navio no meio do mar mediterrâneo, que abrimos nossos mundos e medo. Um para o outro. Nos olhamos, nos emocionamos, nos plugamos, nos pegamos aos beijos, vinhos e queijos. Foi ali ( e em menos de 5 meses depois) que decidimos que seria para sempre”, escreveu Otaviano.

O marido de Flávia ainda escreveu na postagem: “E o tal para sempre já tem (só) 16 anos, de muitas alegrias, desafios, conquistas, amor e muito mais. Somos uma linda família e temos uma belíssima história”.

Já Flávia Alessandra, também postou em seu Instagram um vídeo repleto de fotos do casal ao longo dos anos, com direito até a um trecho do casamento do casal.

“Ele é divertido, carinhoso, paizão, amigo e marido incrível! Já rodamos tantos mundos e realizamos tantos sonhos... descobrimos coisas, sabores lugares, músicas”, escreveu a artista.

A atriz da novela “Alma Gêmea” finalizou sua declaração romântica dizendo: “Amo ter você ao meu lado, me apoiando e incentivando em tantas facetas minhas. Amo nossa vida e nossa não-rotina. Amo nossas filhotas e nossas manias. Amo conviver com você! E lá se foram 16 anos.. tão rápido, tão bom e sempre transparente”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por OTAVIANO (@otaviano)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Flávia Alessandra 🅰️+ (@flaviaalessandra)

Uma linda mulher!

Nesta última quinta-feira, 13, compareceu a um baile de Halloween fantasiada como a personagem Vivian Ward, vivida por Julia Roberts no filme “Uma Linda Mulher”.

Ao seu lado, Otaviano Costa estava elegante usando um smoking para representar o par romântico de Vivian, Edward, vivido por Richard Gere no filme de 1990.