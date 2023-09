Renato Aragão esbanja simpatia em dia no shopping com a família

Com a esposa, Renato Aragão esbanja carisma ao ser fotografado em shopping no Rio de Janeiro

O humorista Renato Aragão aproveitou o feriado nesta quinta-feira, 07, para fazer um passeio com a família. Ao lado da esposa, Lilian Aragão, ele foi fotografado circulando pelos corredores de um shopping no Rio de Janeiro.

Além da mulher, que é mãe de sua filha Lívian Aragão, de 24 anos, o artista, de 88 anos, foi visto ao lado de outras pessoas próximas durante a aparição pública. No local, ele além de cumprimentar fãs, o famoso ainda encontrou o casal, Flávia Alessandra e Otaviano Costa.

Muito simpático e bem-humorado, Renato Aragão sorriu para o paparazzo e até exibiu a tela de seu celular. Ele e Lilian Aragão até pararam para uma foto posada. Vale lembrar que eles estão juntos há 30 anos, mas são discretos e não costumam dividir a vida pessoal com o público.

Juntos, o casal teve Lívian Aragão. Além da jovem, o artista é pai de outros quatro filhos, de seu antigo casamento com Marta Rangel. Conheça os cinco herdeiros de Renato Aragão aqui.

Veja as fotos de Renato Aragão e Lilian Aragão no shopping:

Fotos: Edson Douglas/Agnews

Criança Esperança: Por que Renato Aragão foi excluído do programa?

Quem assistiu ao Criança Esperança certamente ficou esperando uma aparição do humorista RenatoAragão. Isso porque ele foi o idealizador do projeto com os Trapalhões e a UNESCO, órgão ligado à Organização das Nações Unidas.

Desde 1986, ele era o apresentador titular da ação. Tudo isso, porém, mudou em 2012, quando ele foi retirado da função. Desde então, a Globo promove um rodízio de apresentadores e já colocou nomes como MajuCoutinho, Lázaro Ramos, Dira Paes, Iza e Tadeu Schmidt.

Assim que deixou a apresentação do programa, Renato Aragão ainda seguiu fazendo participações especiais até 2019, quando ele fez um pronunciamento em favor da formação dos jovens brasileiros. “Há 34 anos, todos os anos, eu falo que um país sério só vai para frente com educação”, disse.

Nas últimas quatro edições, entre 2020 e 2023, ele não foi mais convidado. Isso aconteceu porque o humorista teve seu vínculo com a Globo oficialmente encerrado. Na época em que deixou o canal, ele inclusive lembrou o legado que deixou.

"Criei o Criança Esperança, que também foi uma maravilha. Depois a Turma do Didi (1998-2010). Fiz muita coisa, tive muita alegria na TV Globo, não tenho nada de ruim para falar. Estou muito feliz com ela. Nós chegamos a um acordo. Continuo trabalhando na Globo por projetos pontuais e faço projetos em outras plataformas. É a oportunidade de fazer também em outro lugar", declarou ele para o UOL.