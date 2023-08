Renato Aragão: conheça os cinco filhos do humorista que levam vida discreta

Renato Aragão: conheça os cinco filhos do humorista; ele está com 88 anos e se casou duas vezes

Em plena atividade aos 88 anos, o humorista Renato Aragão tem ao todo cinco filhos. Só que a maioria dos herdeiros são discretos e vivem bem longe da fama do pai. Só a filha caçula, a linda Livian Aragão, seguiu a carreira na frente das câmeras.

Ícone do humor, ele foi casado duas vezes. Entre 1957 a 1991, o ator viveu um longo relacionamento com Marta Rangel. Depois, o veterano assumiu um segundo amor, Lilian Taranto, com quem é casado até hoje.

Paulo Aragão

Filho mais velho do humorista, ele nasceu em 1960, é diretor e produtor. Trabalhou longos anos com o pai em produções como A Turma do Didi, na Globo, e filmes para o cinema. Ela também fez uma pequena aparição no longa O Adorável Trapalhão.

Ricardo Aragão

Também fruto do primeiro casamento de Renato Aragão, Eke nasceu em 1962 e atuou nos bastidores nas empresas do pai. Ele foi diretor de cenas de vários filmes, como Os Trapalhões na Guerra dos Planetas, Os Heróis Trapalhões: Uma Aventura na Selva e Aventuras do Didi, este último exibido pela Globo entre 2010 e 2013.

Renato Aragão Júnior

O terceiro herdeiro levou o nome de Renato Aragão e nasceu em 1968. Ele só fez pouquíssimas aparições nas redes sociais e não costuma posar para fotos ou eventos públicos. O herdeiro do humorista seguiu a carreira musical, mas também trabalhou com o pai. Atualmente, ele é a cabeça e roteirista da Be Musical.

Juliana Aragão

Primeira das filhas mulheres do humorista, a jovem veio ao mundo em 1977. Ela não seguiu a carreira artística e atualmente é administradora de um buffet infantil. Ela também aparece pouco nas redes sociais e leva uma vida reservada

Lívian Aragão

Xodó do apresentador, Lívian é a única filha do relacionamento com Lilian Taranto. Aos 24 anos, a jovem hoje é apresentadora do Podcast Vibe Boa, mas já fez várias novelas e produções para a televisão. Ela é uma pequena estrela desde que ainda era muito criança.