Flávia Alessandra curte festa junina ao lado de Otaviano, Giulia Costa e filha

Atriz Flávia Alessandra encanta internautas com fotos de festa junina em família e arranca elogios

Neste sábado, 8, a atriz Flávia Alessandra decidiu encantar o coração de seus seguidores! Em suas redes sociais, a famosa compartilhou alguns cliques ao lado de sua família enquanto aproveitava uma boa e típica festa junina, por mais que tenha sido realizada no mês de julho.

“Festa junina, brigadeiro solidário, família e Taylor Swift”, escreveu a atriz, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, Flávia posa ao lado de seu marido, Otaviano Costa, e de suas duas filhas, Giulia Costa, fruto de seu antigo relacionamento com Marcos Paulo, e Olívia.

Nos cliques, a linda família unida posa com roupas típicas de festas juninas, com camisas de flanela xadrez e trancinhas nos cabelos. A atriz ainda mostrou alguns detalhes da festa que aconteceu na escola de sua filha, Olívia, que chamou a atenção dos internautas por conta de sua altura. “Sua filha mais nova já está maior que você e que a irmã, que fofa”, disparou um seguidor da atriz.

“Família linda”, “Amo e não é pouco”, “Meu coração inteiro”, são apenas alguns dos outros comentários elogiando a família que podem ser vistos. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Flávia Alessandra e sua família.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FLÁVIA ALESSANDRA (@flaviaalessandra)

Giulia Costa surge com a irmã mais velha, que é filha de Renata Sorrah e Marcos Paulo

A atriz Giulia Costa, que é filha de Flávia Alessandra e Marcos Paulo, surpreendeu os fãs ao mostrar um álbum de fotos com uma de suas irmãs mais velhas, a médica Mariana Sochaczewski – que é fruto da relação da atriz Renata Sorrah com o diretor falecido Marcos Paulo.

Nas imagens, elas apareceram juntas e se divertindo em vários momentos. Na legenda, Giulia contou sobre a admiração que sente pela irmã. “Dia do maior pedaço do papai em mim. Obrigada por compartilhar histórias de vocês comigo e me fazer viver um pouquinho mais com ele. Obrigada por ser a irmã mais velha que puxa minha orelha quando necessário e que me mostra que eu sempre mereço mais do que eu penso…", iniciou ela.