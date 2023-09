Jennifer Lopez coloca cobertura duplex luxuosa em Nova York para vender por R$ 122 milhões

Jennifer Lopez reduziu mais uma vez valor da sua cobertura após não ter sucesso com venda; saiba detalhes do apartamento

Jennifer Lopez continua sem sucesso em tentar vender uma cobertura duplex luxuosa em Nova York. O apartamento foi colocado à venda inicialmente em 2017 por US$ 27 milhões (R$ 132,6 milhões) e desde então já entrou e saiu do mercado algumas vezes.

Segundo o Realtor, a atriz comprou o apartamento em 2014 por pouco mais de US$ 20 milhões e o colocou à venda diversas vezes, geralmente por cerca de US$ 25 milhões (R$ 122,9 milhões). Desta vez, ela reduziu o preço ainda mais, colocando por US$ 24.990.000.

O imóvel de quatro quartos e oito banheiros fica em um prédio anteriormente conhecido como Mansão Whitman. Com quase um século, o local com arquitetura georgiana tem esculturas em pedra no exterior, pé direito alto e janelas em arco no interior.

O apartamento de 882 m² possui quatro terraços que oferecem vista a pontos turísticos icônicos da cidade como do Madison Square Park e de estruturas icônicas como Flatiron Building ou o Met Life Clock Tower.

Depois de muita procura, recentemente a cantora e o marido, Ben Affleck, iniciaram a mudança para a nova mansão da família. A casa custou 300 milhões de reais para os dois. O imóvel passou por uma reforma e possui piscina, 12 quartos, 24 banheiros, além de um complexo esportivo interno com quadra de basquete, academia, ringue de boxe, sala de cinema e bar.

JLo e Ben se casaram em agosto de 2022, na casa do ator, na Geórgia, nos Estados Unidos. Antes disso, em 16 de julho, os dois chegaram a realizar uma cerimônia intimista em Las Vegas, apenas com os filhos.

Jennifer Lopez comemora um ano de casamento com Ben Affleck

Jennifer Lopez e Ben Affleck celebraram mês passado suas bodas de papel e comemorando um ano de casados. A atriz resolveu compartilhar fotos inéditas da cerimônia em homenagem ao amado com os seus seguidores.

"Faz um ano hoje... Caro Ben, sentada aqui sozinha, olhando para o meu anel, sentindo-me completa. Isso me faz querer cantar. Como acabamos aqui, sem um retrocesso. Isto é minha vida? Jennifer", escreveu ela na legenda do post.