Jennifer Lopez comemora um ano de casamento com Ben Affleck

Jennifer Lopez divulgou fotos inéditas do casamento para celebrar data

Jennifer Lopez e Ben Affleck estão celebrando suas bodas de papel e comemorando um ano de casados. Depois da comemoração do aniversário do ator, a cantora e atriz resolveu compartilhar fotos inéditas da cerimônia em homenagem ao amado com os seus seguidores.

"Faz um ano hoje... Caro Ben, sentada aqui sozinha, olhando para o meu anel, sentindo-me completa. Isso me faz querer cantar. Como acabamos aqui, sem um retrocesso. Isto é minha vida? Jennifer", escreveu ela na legenda do post.

JLo e Ben se casaram em agosto de 2022, na casa do ator, na Geórgia, nos Estados Unidos. Antes disso, em 16 de julho, os dois chegaram a realizar uma cerimônia intimista em Las Vegas, apenas com os filhos.

Em junho o casal já estava celebrando o seu amor um pelo o outro e planejaram uma festona para renovar seus votos de casamento e planejam uma festança na mansão de R$ 290 milhões recém-adquirida por eles em Los Angeles. A celebração sendo organizada pelo casal foi revelada por fonte próxima ao casal em entrevista à revista OK Magazine.

“Eles estão em um momento romântico e emocional tão incrível que não querem deixar passar essa oportunidade”, disse o contato da publicação sobre a celebração no imóvel recém-comprado pelo casal de famosos.

“A Jen e o Ben estão tão apaixonados como sempre estiveram e esse primeiro ano de casamento pode ser definido como espetacular”, disse o contato. “As crianças se dão bem, as famílias estão alinhadas. Para celebrar tudo isso, com a chegada do primeiro aniversário de casamento, eles querem renovar os votos e mostrar como eles se amam”.

Jennifer Lopez comemora seu aniversário de 54 anos

Jennifer Lopez completou 54 anos. E ela não perdeu a oportunidade de compartilhar um pouquinho dessa data especial com seus fãs fiéis.

Com sorrisão no rosto, a artista apareceu completamente deslumbrante usando um robe de seda e saltos altos. Ela exibiu o seu corpão ao escolher o look ideal para sua festa de aniversário. "Me arrumando para celebrar", escreveu Jennifer na legenda da publicação.